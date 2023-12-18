FİYAB sektör araştırmasını yayınladı

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) yürütücülüğünde yapılan “Sinema, Televizyon Sektörü Araştırması 2023” çalışması tamamlandı. FİYAB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tunçtürk, raporu, Türkiye’de sinema, televizyon dizisi ve program yapımcıları ile sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların sorunlarının tespiti için hazırladıklarını söyledi. 280 firmayla gerçekleştirilen araştırmada en büyük sorunun finansmanın yanı sıra nitelikli eleman, özgün senaryo ve projeler üretebilme olduğu ortaya çıktı. Raporun tamamı, yakın zamanda FİYAB’ın internet sitesinde yayımlanacak.
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38 dakika önce