|
Hayat

FİYAB sektör araştırmasını yayınladı

04:00 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 03:20 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) yürütücülüğünde yapılan “Sinema, Televizyon Sektörü Araştırması 2023” çalışması tamamlandı. FİYAB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tunçtürk, raporu, Türkiye’de sinema, televizyon dizisi ve program yapımcıları ile sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların sorunlarının tespiti için hazırladıklarını söyledi. 280 firmayla gerçekleştirilen araştırmada en büyük sorunun finansmanın yanı sıra nitelikli eleman, özgün senaryo ve projeler üretebilme olduğu ortaya çıktı. Raporun tamamı, yakın zamanda FİYAB’ın internet sitesinde yayımlanacak.




#FİYAB
#aktüel
#sanat
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı?