FİYAB sektör araştırmasını yayınladı

Mehmetçiklerimizin 30 yılı aşkındır mücadele verdiği PKK terörü ve bu terörün geride bıraktığı acılar, TRT ortak yapımı “Nefes Yer Eksi İki” filmiyle beyaz perdeye aktarıldı. Senarist Hakan Evrensel, hızlıca unutulan şehit ve gazileri hatırlamak için bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi. Oyuncu İlker Aksum ise filmin, terörü neden durdurmamız ve unutmamamız gerektiğini anlatan bir misyonu olduğunu belirtti.