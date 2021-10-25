Folkart İstanbul’da

İzmir’den çıkan ‘en büyük konut ve ofis üreticisi’ konumunda, sektöründe Türkiye’nin öncü şirketi olan Folkart, İstanbul’daki ‘Nefes’ projesi dahil, şu anda 9 milyar TL yatırım değerinde, 8 ayrı projeyi aynı anda yürütüyor.

Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji gibi sanayide derinleşen şirketleri bünyesinde barındıran Saya Grup iştiraki Folkart; İstanbul ile birlikte Bursa, Ankara, Antalya, Manisa ve Bodrum’da yatırım planlıyor.

ÖNCÜ VE LİDER ŞİRKET

İmzasını attığı projelerle, ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Folkart, İstanbul Büyükçekmece’de ilk projesini hayata geçiriyor. Folkart’ın biten ve devam eden projelerinin, toplam yatırım değeri, 16 milyar TL’yi buluyor.

Şimdi de İstanbul’daki ilk projesinde müstakil yaşamın tüm güzellikleri, Folkart imzasıyla taçlanıyor. Yeni proje, ‘Folkart Nefes İstanbul’ adını taşıyor. “Hayat Buna Değer” sloganıyla; çevre dostu, en ileri teknoloji ile donatılmış, uluslararası standartlarda yeni yaşam alanlarına imza atarak, sektöründe öncü ve lider bir rol üstlenen Folkart, İstanbul’daki ilk konut projesini, satışa sundu. Folkart Nefes İstanbul’da geniş bahçeli, özel havuzlu müstakil yaşam tarzına uygun, 3+1’den 6+1’e kadar çeşitli alternatiflerde 96 villa bulunuyor.

REKLAM

DOĞA İLE KUCAKLAŞIYOR

Geniş bahçeli, özel tasarlanmış villalardan oluşan Folkart Nefes İstanbul, şehrin karmaşasından uzak, Büyükçekmece’de özgürce ‘nefes alan bir yaşam merkezi’ olacak. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Nefes İstanbul’un doğadan ilham alan, sürdürülebilir ve lüks bir mimarinin hakim olduğu, estetik çizgisi çok yüksek, tüm yaşam öğelerini bir araya getiren müstakil evlerden oluştuğunu vurguladı. Proje, özellikle geniş alanları ile öne çıkıyor. ‘Folkart Nefes İstanbul’, yüzde 80’i yeşil alandan oluşan 123 bin metrekarelik arsada inşa ediliyor.

‘İSTANBUL’A İLK ADIM’

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Nefes İstanbul’un, ‘yedi tepeli şehir’ için sadece bir ilk adım olduğunu belirtti. Mesut Sancak, İstanbul’da konut üretmeye yönelik yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

REKLAM

Sancak, aralarında ‘Folkart Nefes İstanbul’un da bulunduğu 8 proje çalışmasını, aynı anda yürüttüklerini vurguladı. Mesut Sancak’ın verdiği bilgiye göre, bu 8 projenin toplam yatırım değeri 9 milyar TL’yi buluyor.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, bugüne kadar İzmir’de 7 milyar TL yatırım değerindeki çok sayıda projeyi tamamlayıp, ilan ettikleri tarihte, mülk sahiplerine teslim ettiklerini de bildirdi.

SAYA GRUP ÜYESİ

Mesut Sancak, Folkart’ın, Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji gibi yeni adımlarıyla, sanayide derinleşen Saya Grubun bir iştiraki olduğunu belirtirken; şirketin İstanbul ile birlikte, önümüzdeki dönemde, özellikle Bursa, Ankara, Antalya, Manisa ve Bodrum’da yeni yatırımlar planladığını söyledi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı, “Folkart Nefes İstanbul ile birlikte kalitemizi, güvenilirliğimizi ve projelerle öne çıkan yaşam anlayışını İstanbul’a taşıyacağımız için çok mutluyuz.” dedi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı, 2021 yılında şirketin kuruluşunun 15. yılını kutladıklarını vurgularken, ‘Folkart Nefes İstanbul’un 15 yılın bir simgesi, nişanesi olduğunu belirtti. Sancak, yönetmenliğini Hazım Başaran’ın yaptığı özel bir reklam filmiyle de, Folkart Nefes İstanbul’un televizyonlarda dikkat çekeceğini belirtti.

REKLAM

KÜLTÜR-SANAT IŞIĞI

İzmir’de yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan, kentte kültür-sanat alanına ‘kurumsal sorumluluk anlayışı’ ile sürekli yatırım yapan Folkart; kendi bünyesinde ücretsiz tiyatro ve sanatın farklı alanında eğitimler veren Folkart Academy’i ve açtığı sergilerle ülke çapında ses getiren, ülkenin en iddialı galerileri arasında bulunan, Folkart Gallery’i barındırıyor. Mesut Sancak, 23 Kasım’da Türkiye’de yankı yaratacak bir İbrahim Çallı sergisini, Folkart Gallery’de açacaklarını belirtti. Sancak, Folkart’ın adında yer alan ‘folk’ ve ‘art’ sözcüklerinin hakkını verdiklerini, projeleriyle birlikte kültür-sanat ışığını her yeni adımlarında, ‘sosyal sorumluluk felsefeleriyle’ yaydıklarını bildirdi. Sancak, Folkart Gallery ve Folkart Academy’nin faaliyetlerini, bir plan dahilinde orta vadede İstanbul’a da taşımak istediklerini söyledi.

REKLAM

PROJE KÜNYESİ

FOLKART NEFES İSTANBUL

KONUM : Büyükçekmece - İstanbul

PROJE ALANI : 123.000 m²

YEŞİL ALAN : 97.500 m² yeşil alan.

VİLLA ADETİ : 96

VİLLA TİPLERİ : 3+1 Tek Kat Aqua Marin,

3+1 Dubleks Azur,

4+1 Tek Kat Safir,

REKLAM

6+1 Dubleks Royal

ÖZEL HAVUZ : İsteğe bağlı

SOSYAL YAŞAM ÖZELLİKLERİ: Kapalı ve açık yüzme havuzu, sauna, buhar odası,

fitness, çok amaçlı oda-pilates, kafe, çok amaçlı salon, barbekü alanı, açık spor alanları

OTOPARK : Her villaya 2 otopark.

Ayrıca sosyal tesiste de otopark bulunuyor.

ULAŞIM : Karaağaç Mahallesi Org. İzzettin Aksalur Cad. No:4 Büyükçekmece-İstanbul

REKLAM FİLMİ HAKKINDA

REKLAM

Reklam filmi çekimleri 4 gün sürdü.

Yer, sualtı ve hava çekimleriyle 2 ayrı ekip ile ilerledi.

İzmir'de Folkart Towers, Folkart Narlıdere, Folkart Time, Folkart Incity, Folkart Life Bornova; Çeşme'de ise Folkart Blu, Folkart Ardıç, Folkart Hills, Folkart Boyalık ve Folkart Blu projelerinde çekimler yapıldı.

Toplam 62 kişilik ekip çalışmalara katıldı.

Reklam filminin yönetmen koltuğunda 28 yıllık sektör deneyimiyle yönetmenliğe adeta marka imaj yaratıcısı gibi yaklaşan Hazım Başaran oturdu. Görüntü yönetmenliğini çok sayıda filmde imzası olan ödüllü yönetmen Soykut Turan gerçekleştirdi. Reklam filminin 2. ekip yönetmenliğini ise Bora Severcan yaptı. Yapımcılığını Blink-İstanbul adına Ece İşbilen ve Burak Ozan üstlendi.

REKLAM

KÜNYE :

Reklamveren : Folkart Yapı

Reklam Ajansı : 21 Gram

Prodüksiyon Şirketi : Blink-İstanbul

Yönetmen : Hazım Başaran

Görüntü Yönetmeni : Soykut Turan