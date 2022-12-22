Fotoğraflarla İnsanlığın Yedi Yüzü

Küratörlüğünü Cevahir Buğu’nun yaptığı “İnsanlığın Yedi Yüzü” fotoğraf sergisi Artizan Sanat’ta açıldı. İnsan onurunu ayakta tutmak için yedi temel prensiple çalışmalarını sürdüren Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi, bünyesindeki fotoğraf sanatçılarının tanıklıklarını bir sergiye dönüştürdü. Farklı dönemlerde çekilen insan yüzlerinden oluşan fotoğraflar, detayların daha iyi fark edilmesi için büyük basıldı.

ETKİLEŞİMLİ BİR SERGİ

Eserlerde kullanılan malzemelerin geçirgenliği insan ruhunun kırılganlığını, duyguların geçişkenliğini ve Türk Kızılayı’nın şeffaf yapısını temsil ediyor. Sergi tasarımı katılımcıların doğrudan eserlere teması ve etkileşimini öngörüyor. İzleyicilerin varlığıyla oluşacak hava akımı ve dokunarak sağlanacak devinimle sergi mekanının kişisel bir alana dönüşmesi planlanıyor. Temasla harekete geçen eserler, izleyicinin Türk Kızılayı ailesiyle birden fazla hayata dokunup değiştirmesine ve bu iyiliğe katkıda bulunmasına işaret ediyor.

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Fotoğraf Sanatçıları Cevahir Buğu, Erkan Aksu, Fatih İşçi, Özgür Altınay, Serkan Özkaptan, Sinan Demirci’nin eserlerinden oluşan “İnsanlığın Yedi Yüzü” fotoğraf sergisi 31 Aralık’a kadar Artizan Sanat’ta görülebilir.