Frankfurt'ta Türk Korteji

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteğiyle Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden "7. Türk Tiyatro Festivali" kapsamında, Türkiye’nin farklı şehirlerinden Almanya’ya işçi göçü çerçevesinde giden birinci nesli temsilen "Göçün 60'ıncı Yılı Korteji" düzenlendi. Gerçekleşen yürüyüş, Frankfurt merkez tren istasyonu önünden başladı.

Korteje YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden; Selçuk Yöntem, Begüm Birgören, Reha Özcan ile yönetmen Hilal Saral ve çevre sakinleri katıldı. Yürüyüş öncesi Anadolu'dan Avrupa'ya 60 yıl önce başlayan iş göçünü canlandıran tiyatro sanatçıları, ellerinde tahta bavulları ve bebekleriyle Frankfurt tren istasyonundan çıkarak kortejin yürüyüşe geçeceği alana geldi.

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Korteji oluşturan katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla, müzikler ve anonslar eşliğinde şehir merkezine yürüdü. Rafadan Tayfa karakterlerinin de katıldığı yürüyüş Willy Brand Meydanı'nda son buldu.

FESTİVALİ AVRUPA'YA GELİŞİN 60. YILI NEDENİYLE AYRI BİR HEYECAN İÇİNDE KUTLUYORUZ

YTB Başkanı Abdullah Eren, yürüyüş dolayısıyla yaptığı konuşmasında, Türk tiyatro festivalini bu yıl Avrupa'ya gelişin 60. yılı nedeniyle ayrı bir heyecan içinde kutladıklarının altını çizdi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Almanya’da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde geride kalan 60 yılda büyük başarı hikayelerine imza attıklarını belirten Eren, “Türk toplumu; dilini, kültürünü, havasını, suyunu bilmediği bir ülkeye gelip bu ülkenin ekonomisine, siyasetine, bürokrasisine, akademisine ve sosyal hayatına sayısız katkıda bulundu. Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi bilim insanları çıkardı. Bu ülkeye her alanda katkı sağlayan bir Türk toplumu 60. yılda bir başarı hikayesi yazıyor." dedi.

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Türkçeyi, kültürümüzün taşıyıcısı dilimizi, berrak bir şekilde gelecek nesillere aktarabilmek için sanat ve sanatın dalı tiyatronun önemli bir araç olduğunu aktaran Eren, “Bu anlamda tiyatro festivallerini çok önemsiyoruz. Türkçenin yaygınlaştırılması, çift dilli eğitimin yaygınlaştırılması projelerini destekliyoruz. Dilimizi ve kültürümüzü lütfen unutmayalım. Hep birlikte yurt dışında güçlü bir millet varlığıyla, güçlü bir diaspora, güçlü bir Türkiye diyoruz." şeklinde konuştu.

1 Eylül'de başlayan festival, 7 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak.