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Fransa scooter referandumuna gidiyor: Yasaklanabilir
Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooter kullanımının devam etmesi ya da yasaklanması kararının alınması için referanduma gidilecek.
11:07 . 17/01/2023 Salı
AFP
Arşiv

Arşiv

Fransa'nı başkenti Paris'te scooter kullanımının yasaklanması konusu referanduma gidecek. AFP'nin aktardığı habere göre, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris vatandaşlarını elektrikli scooter kiralama hizmetinin devam edip etmemesine ilişkin oy kullanmaya davet etti.

'Son derece bölücü'

Bu sorunun "son derece bölücü" olduğunu söyleyen Hidalgo, scooter sürücülerinin kaldırımda scooter kullanarak ya da park etme yasaklarına uymamam konusunda eleştirildiğini söyledi.



2 Nisan'da yapılacak

Hidalgo, 2 Nisan'da yapılması planlanan referandumda Paris sakinlerine "çok basit bir soru" sorulacağını söyledi: Scooter kullanmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Kendisinin de yasak konusuna yakın olduğunu belirten Hidalgo, "Parislilerin oylarına saygı duyacağını" söyledi.


  • Scooter kullanımını Paris'te yasaklanması halinde, Paris büyük şehirler arasında bu konuda bir istisna haline gelir.
#Anne Hidalgo
#Fransa
#paris
26 dakika önce
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Fransa scooter referandumuna gidiyor: Yasaklanabilir
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