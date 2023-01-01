Fransa scooter referandumuna gidiyor: Yasaklanabilir

Fransa'nı başkenti Paris'te scooter kullanımının yasaklanması konusu referanduma gidecek. AFP'nin aktardığı habere göre, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris vatandaşlarını elektrikli scooter kiralama hizmetinin devam edip etmemesine ilişkin oy kullanmaya davet etti.

Bu sorunun "son derece bölücü" olduğunu söyleyen Hidalgo, scooter sürücülerinin kaldırımda scooter kullanarak ya da park etme yasaklarına uymamam konusunda eleştirildiğini söyledi.

Antalya'da, elektrikli scooter kullanan iki lise öğrencisine otomobille çarparak ölümlerine neden olan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan sürücünün ilk duruşması görüldü. Mahkeme, sürücünün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hidalgo, 2 Nisan'da yapılması planlanan referandumda Paris sakinlerine "çok basit bir soru" sorulacağını söyledi: Scooter kullanmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Kendisinin de yasak konusuna yakın olduğunu belirten Hidalgo, "Parislilerin oylarına saygı duyacağını" söyledi.