Fransa'da bir okulun ebeveynlere gönderdiği 'kılık- kıyafet yönetmeliği' uyarısı sosyal medyada gündem olmadı

Fransa'da bir okul yönetimi, ebeveynlere kıyafet yönetmeliğine uyulması konusunda uyarı maili gönderdi.

"HAVA SICAK AMA OKUL PLAJ DEĞİL"

Söz konusu mailde şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Sevgili ebeveynler,

Lütfen aşağıdaki bilgileri not edin:

Lütfen çocuklarınızın kıyafetlerine dikkat edin, tabi ki hava sıcak ama okul plaj değil... Çok ince askılı şort, etek veya üstler giymeyin ve çocuklar koşarken tehlikeli olabilecek parmak arası terliklere dikkat edin."

Okulun uyarı mailini yorumlayan sosyal medya kullanıcıları söz konusu uygulamanın Türkiye'de yapılması halinde okul yönetiminin tepki çekeceğini vurguladı. Fransa'daki okulun kılık- kıyafet yönetmeliği uyarısına gelen yorumlar şu şekilde oldu:

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KİĞILI DA BENZER BİR UYARI YAPMIŞ VE BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransa'da velilere gönderilen kılık- kıyafet yönetmeliği uyarısını benzer ifadelerle kadın çalışanlarına gönderen erkek giyim markası Kiğılı tepki çekmişti.

Şirketin kadın çalışanlarına gönderdiği belirtilen ve sosyal medyada yayılan uyarı yazısında "Değerli çalışma arkadaşlarımız, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte kılık-kıyafet prosedürünü tekrardan hatırlatmak istedik. Aksesuar, saç bakımı, dekolte, etek boyu ile ilgili kurallar, kılık kıyafet prosedürümüzde açıkça belirtilmiştir. Mavi yaka çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız için özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçılmaması ve basen dikkat çekmeyecek şekilde giyinilmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanılmıştı.

Şirketin bu mesajı sosyal medyada gün boyu gündem olunca Kiğılı, yeni bir açıklama yaparak çalışanlarından ve müşterilerinden özür dilemişti.

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