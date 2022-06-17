Hayat Fransada bir okulun ebeveynlere gönderdiği kılık- kıyafet yönetmeliği uyarısı sosyal medyada gündem olmadı
AKTÜEL

Fransa'da bir okulun ebeveynlere gönderdiği 'kılık- kıyafet yönetmeliği' uyarısı sosyal medyada gündem olmadı

Önceki gün bir erkek giyim markasının kadın çalışanlarına gönderdiği 'kılık- kıyafet yönetmeliği' hatırlatması büyük tepki çekmişti. Fransa'da benzer uyarının bir okul tarafından ebeveynlere gönderildiği mail, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Lütfen çocuklarınızın kıyafetlerine dikkat edin, tabi ki hava sıcak ama okul plaj değil." açıklamalı uyarı mailinin Türkiye'de gönderilmesi halinde okul yönetiminin büyük tepki çekeceğini vurguladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Fransa'nın laik ve yılmaz bekçileri neden Twitter'da gündem yapıp sokaklarda eylem yapmıyorlar?" diye sordu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransada bir okulun ebeveynlere gönderdiği kılık- kıyafet yönetmeliği uyarısı sosyal medyada gündem olmadı
Foto/arşiv

Fransa'da bir okul yönetimi, ebeveynlere kıyafet yönetmeliğine uyulması konusunda uyarı maili gönderdi.

"HAVA SICAK AMA OKUL PLAJ DEĞİL"

Söz konusu mailde şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Sevgili ebeveynler,

Lütfen aşağıdaki bilgileri not edin:

Lütfen çocuklarınızın kıyafetlerine dikkat edin, tabi ki hava sıcak ama okul plaj değil... Çok ince askılı şort, etek veya üstler giymeyin ve çocuklar koşarken tehlikeli olabilecek parmak arası terliklere dikkat edin."

Okulun uyarı mailini yorumlayan sosyal medya kullanıcıları söz konusu uygulamanın Türkiye'de yapılması halinde okul yönetiminin tepki çekeceğini vurguladı. Fransa'daki okulun kılık- kıyafet yönetmeliği uyarısına gelen yorumlar şu şekilde oldu:

KİĞILI DA BENZER BİR UYARI YAPMIŞ VE BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransa'da velilere gönderilen kılık- kıyafet yönetmeliği uyarısını benzer ifadelerle kadın çalışanlarına gönderen erkek giyim markası Kiğılı tepki çekmişti.

Şirketin kadın çalışanlarına gönderdiği belirtilen ve sosyal medyada yayılan uyarı yazısında "Değerli çalışma arkadaşlarımız, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte kılık-kıyafet prosedürünü tekrardan hatırlatmak istedik. Aksesuar, saç bakımı, dekolte, etek boyu ile ilgili kurallar, kılık kıyafet prosedürümüzde açıkça belirtilmiştir. Mavi yaka çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız için özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçılmaması ve basen dikkat çekmeyecek şekilde giyinilmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanılmıştı.

Şirketin bu mesajı sosyal medyada gün boyu gündem olunca Kiğılı, yeni bir açıklama yaparak çalışanlarından ve müşterilerinden özür dilemişti.

Fransa'da bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı
DÜNYA
Fransa'da bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı
Bu kiraz bardağa sığmıyor

Bu kiraz bardağa sığmıyor

'Lapseki devi' sofralara geliyor.
Görenleri şaşırtıyor

Görenleri şaşırtıyor

Dünyanın en uzun kulaklı keçisi.
Heyecanlandıran görüntü: ANKA- Şimşek entegrasyonu başarıyla yapıldı

"Bu yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz."

Geçtiğimiz hafta 'Kasa boş' çıkışı yapan Faik Öztrak 'Hazinede 500 milyarı aşkın para var' deyip yine kendisiyle çelişti
Gündem

Geçtiğimiz hafta 'Kasa boş' çıkışı yapan Faik Öztrak 'Hazinede 500 milyarı aşkın para var' deyip yine kendisiyle çelişti

Geçtiğimiz günlerde ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunarak "Kasada para kalmadı" ifadesini kullanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün yaptığı açıklamada ise kasada 500 milyardan fazla para olduğunu söyledi. Kasadaki paraya ilişkin kafasının karışık olduğu gözlenen Öztrak, günlerdir asgari ücrete ilişkin çalışmaların yapıldığını açıklayan hükümete 'Asgari ücrete zam yapılmalı' çağrısında bulundu.
Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek
Dünya

Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek

ABD askeri araştırma ajansı DARPA'da proje yöneticisi olan Lori Adornato, denizaltıları sonar darbeler ile patlatmaktan ziyade doğal sese daha fazla dikkat ederek tespit edebilecekleri yeni bir proje geliştirdi. Adornato'nun "Kalıcı Suda Yaşayan Sensörler" projesine göre su altı tehditlerini tespit etmenin bir yolu olarak deniz hayvanları gizlice dinlenecek ve olası bir tehdide karşı harekete geçilecek.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Gündem

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz

Bir dizi temas için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ödemiş'te çiftçilerle buluştu. Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadinde bulunan ancak sözünde durmayan Kılıçdaroğlu, yeni vaadini ilan etti. Çiftçiye yeniden söz veren CHP lideri, "Güneş enerjisiyle elektrik üreteceğiz, Çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.