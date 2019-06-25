Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Fransız gezgine Türk sıcaklığı
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Fransız gezgine Türk sıcaklığı

2 atıyla birlikte dünya turuna çıkan ve Darende’ye uğrayan Fransız gezgin Louise Pascaline Martine ilçede vatandaşlar tarafından ağırlandı. Gördüğü sıcak ilgi karşısında neye uğradığını şaşıran yabancı turist ilk fırsatta bir kez daha Darende’ye geleceğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Fransız gezgin Louise Pascaline Martine ve Osman Bulut
Fransız gezgin Louise Pascaline Martine ve Osman Bulut

Dünyayı gezmek amacıyla 2 atıyla birlikte Nevşehir’den yola çıkan ve son olarak da Malatya’nın Darende ilçesine gelen Fransız gezgin Louise Pascaline Martine ilçede hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

İlçeye bağlı Nurkuyusu Mahallesi Muhtarı Osman Bulut, Fransız seyyahı evinde misafir ederek ikramlarda bulundu. Mahalle sakinleri de yabancı turiste sıcak bir şekilde davranarak ilgi gösterdi.

Osmanlı ve Türk medeniyetine yakışır şekilde misafir etti

Karşılaştığı misafirperverlikten dolayı neye uğradığını şaşıran kadın turist ilçe hakkında muhtardan bilgiler alarak ilçenin kültürünü öğrendi. Turizm merkezi Darende’ye hayran kalan genç turist en kısa zamanda bir daha Darende’ye geleceğini ifade ederek bir sonraki güzergahına doğru yola çıktı.

Turistin mutlu bir şekilde ilçeden ayrıldığını söyleyen muhtar Bulut, Fransız gezgini Osmanlı ve Türk medeniyetine yakışır bir şekilde misafir ettiklerini söyledi.

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