Hayat Füruğa söz vermiştim
KÜLTÜR SANAT

Füruğ’a söz vermiştim

Ünlü şair Füruğ Ferruhzad’ın hayatını konu alan “Yaralarım Aşktandır” oyununda sahneye çıkan Nazan Kesal, şiirlerini okuyup çok etkilendiği şaire yıllar önce verdiği bir sözü tutarak bugün sahneye çıktığını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Füruğ Ferruhzad
Füruğ Ferruhzad

İranlı şair Füruğ Ferruhzad’ın hayatını konu alan “Yaralarım Aşktandır” oyunun galası yapıldı. Oyunda genç yaşta bir trafik kazasında hayatını kaybeden şairi usta oyuncu Nazan Kesal canlandırıyor. Oyun galasını, ayakta kalabilmesi için çaba gösterilen Kenter tiyatrosunda yaptı.

Kesal, Yıldız Kenter’in “Yaralarım Aşktandır” oyununu izlemekten sevinç duyacağını düşündüğünü belirterek, Füruğ Ferruhzad’ın kısa hayatına çok fazla şey sığdıran önemli bir kadın figür olduğunu söyledi. Ferruhzad’ın İran sinemasının gelişmesinde de önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Kesal, “Onun çektiği ‘Ev Karadır’ kısa filmi dünyanın birçok yerinde ödül almıştır. İran sinemasının mihenk taşlarından biridir. Montajcıdır, çok iyi bir oyuncudur. Çok dil bilen ve aynı zamanda Farsça’ya Jeanne d’Arc’ı çeviren isimdir. Ressamdır, öykücü ve iyi bir senaristtir. Şiirlerinde de kadınlara söylemek istediği kendinizi sevin, kendinize saygı duyun, kadın olmaktan gurur duyun gibi mesajlardı” diye konuştu.

FURUĞ ŞİİRLERİ ERCAN KESAL’İN HEDİYESİDİR

Nazan Kesal

Yazar Ercan Kesal’la evli olan Nazan Kesal Furuğ’un kendi özel hayatlarında da bir karşılığı olduğunu belirterek şunları anlattı: “ilk tanıştığımız zaman biz birbirimize kitap armağan ederdik. En büyük zenginliğimiz birbirimize armağan ettiğimiz kitaplar. Ercan da bana Füruğ’un ‘Sonsuz Gün Batımında’ kitabını hediye etmişti.Bana ‘bu kadını tanıyor musun, bu kadını tanıman ve şiirlerini bir kadın olarak bilmen lazım’ dedi. Hemen tabii merakla açtım, okudum ve o an Füruğ benim kulağıma bir şeyler söyledi. ‘Bir gün benden bir şey yap, beni sakın unutturma’ dedi bana. 1999’da Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için şiirlerinden bir şey yapmıştım ama o beni tatmin etmedi. Ama bu oyunla tam da hayal ettiğim gibi bir kadın hikayesi çıktı ortaya.”

Kesal, Füruğ’un edebi kişiliğine yakışır bir tiyatro yaptıklarına işaret ederek, oyunun mesajının kadınlara yönelik “Kendinize gelin, başkalarının sizi kendinize getirmesini beklemeyin” olduğunu ifade etti.

Hayallerimiz sahnede kesişti

  • Şebnem İşigüzel’in yazdığı “Yaralarım Aşktandır” oyununun yönetmeni Berfin Zenderlioğlu, oyuna hazırlık sürecinin kendi adına çok kıymetli olduğuna dikkat çekerek, yönetmenlik ve oyuncuyla bağ kurma adına çok şey öğrendiğini söyledi.
  • Zenderlioğlu, Nazan Kesal’la ortak yanlarının Füruğ hayranlıkları olduğunu vurgulayarak, “Ben oyunculuk çalışmalarımı hep Füruğ şiirleriyle yapıyordum. Aslında benim de hayalimdi. Füruğ’la ilgili bir şey yapmak. Böylelikle Füruğ Ferruhzad’ın hayalini kuran iki kadın olarak yolumuz kesişti ve çok da güzel oldu” diye konuştu.
  • Oyunun Anadolu Yakası’nda genellikle Moda Sahnesi’nde sahnelendiğini belirten Zenderlioğlu, yakın zamanda Bursa, Kocaeli ve Stockholm’de de seyirci karşısına çıkacağını dile getirdi.

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