Galataport yerine İTOPort olacaktı

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Doç. Dr. Şefik Memiş tarafından hazırlanan kitapta kısa süren ancak büyük bir başarı hikayesine dönüşen Tophane Ambarlar İdaresi’nin tarihi ayrıntılarıyla yer alıyor. Bu tesis kısa süre sonra Ford fabrikasına tahsis edilmeseydi, şu günlerde 100. yılı kutlanacak önemli bir iştirak olacaktı. Kitapta yer alan bilgilere göre 1920’li yıllarda yurt dışından getirilen mallar gümrük işlemleri sırasında ambarlarda bekletilmesi gerekiyordu ancak yeterli ambar olmadığından dolayı bozulup zayi oluyordu. İstanbul’da yaşanan antrepo buhranına İTO doğrudan taraf oldu.
FARKLI BİR HİKAYE YAZILACAKTI
İTO, Ocak 1927’de Tophane Antrepolarının yönetimini, ilk iştiraki Tophane Ambarları İdaresi’ni kurarak üstlendi. Bu sayede kriz bitti ama çok kısa sürdü. Eğer devam etseydi günümüzde Galataport’un yükseltiği yerde İTOport’un boy göstereceğini söyleyen Memiş, “İTO ülkenin âli menfaatleri için ithalat ve ihracat tüccarları sıkıntıya sokma pahasına fedakârlıkta bulundu. Eğer İTO devam etseydi, günümüz için farklı bir hikaye yazılacaktı” dedi.