Galataport yerine İTOPort olacaktı

Doç. Dr. Şefik Memiş tarafından hazırlanan kitapta kısa süren ancak büyük bir başarı hikayesine dönüşen Tophane Ambarlar İdaresi’nin tarihi ayrıntılarıyla yer alıyor. Bu tesis kısa süre sonra Ford fabrikasına tahsis edilmeseydi, şu günlerde 100. yılı kutlanacak önemli bir iştirak olacaktı. Kitapta yer alan bilgilere göre 1920’li yıllarda yurt dışından getirilen mallar gümrük işlemleri sırasında ambarlarda bekletilmesi gerekiyordu ancak yeterli ambar olmadığından dolayı bozulup zayi oluyordu. İstanbul’da yaşanan antrepo buhranına İTO doğrudan taraf oldu.