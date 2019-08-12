Gamze Özçelik: İki elimiz yakanızda olacak!

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara yardım götüren Gamze Özçelik, İsrailli polislerin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara bayram gününde bile insafsızca davranmasına tepkisiz kalamadı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özçelik, Filistin konusundaki duyarlılığını ortaya koydu.
İsraillilerin Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik uyguladığı zulmün günden güne arttığı bayram gününde bile polisler, Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere Haram-i şerif içinde müdahale etti.
İsrail polislerinden sert bir şekilde müdahale gören Filistinliler kendilerini korumaya çalıştı.
Olanlara duyarsız kalamayan Özçelik ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İsrail zulmüne tepkisini koydu.
İşte Gamze Özçelik'in o paylaşımı...