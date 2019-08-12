Hayat Gamze Özçelik İki elimiz yakanızda olacak
AKTÜEL

Gamze Özçelik: İki elimiz yakanızda olacak!

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara yardım götüren Gamze Özçelik, İsrailli polislerin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara bayram gününde bile insafsızca davranmasına tepkisiz kalamadı. Sosyal medya hesabından zulme tepki gösteren Özçelik, "İki elimiz sizin yakanızda olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gamze Özçelik
Gamze Özçelik

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara yardım götüren Gamze Özçelik, İsrailli polislerin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara bayram gününde bile insafsızca davranmasına tepkisiz kalamadı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özçelik, Filistin konusundaki duyarlılığını ortaya koydu.

İsraillilerin Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik uyguladığı zulmün günden güne arttığı bayram gününde bile polisler, Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere Haram-i şerif içinde müdahale etti.

İsrail polislerinden sert bir şekilde müdahale gören Filistinliler kendilerini korumaya çalıştı.

Olanlara duyarsız kalamayan Özçelik ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İsrail zulmüne tepkisini koydu.

İşte Gamze Özçelik'in o paylaşımı...
Gamze Özçelik'in paylaşımı

Tuz Dağı'nda yoğunluk
HAYAT
Tuz Dağı'nda yoğunluk

Türkiye'nin gizemli mağaraları araştırılıyor
HAYAT
Türkiye'nin gizemli mağaraları araştırılıyor

Dededen kalma konağı otele dönüştürdü
HAYAT
Dededen kalma konağı otele dönüştürdü
Yabancı ülkelerin işi değil

Yabancı ülkelerin işi değil

​Zarif, Basra Körfezi'nin güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.
Sezon açılışını kaçıracak

Sezon açılışını kaçıracak

'Terim neden acilen ameliyata alındı?' sorusu da yanıt buldu.
Zam konusunda anlaştılar

Zam konusunda anlaştılar

Hükümet ile Türk-İş tarafları bir araya geldi.
Yangın<br>kontrol altına alındı

Yangın
kontrol altına alındı

3 ev yandı, 15 vatandaş dumandan etkilendi, çok sayıda hayvan telef oldu.
ABD'li askerler Türkiye'de

ABD'li askerler Türkiye'de

Ortak Harekat Merkezi için ilk askeri heyet geldi.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da deprem

​AFAD, deprem merkezinin Lice olduğunu duyurdu.
Çatlak büyüyor

Çatlak büyüyor

İki ülke arasındaki güvenli ticaret ortaklığı bitiyor.
Cami saldırganı<br>mahkemede

Cami saldırganı
mahkemede

​Norveçli Manshaus, "terör saldırısı" suçlamasıyla yargılanacak.
Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Ayrılık kampanyası içine girenlere net mesaj.
Kuseyri ve İpek<br>ByLock arkadaşı

Kuseyri ve İpek
ByLock arkadaşı

'Dinden uzak' algısı için başörtülü avukat çalıştırmamış.
B planımız hazır

B planımız hazır

Akar, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
100 milyon <br>euro katkısı olacak

100 milyon
euro katkısı olacak

50 binden fazla İngiliz taraftar kente gelecek.
Yargıtay'dan<br>emsal karar

Yargıtay'dan
emsal karar

Yıllık izinle ilgili karar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Besiciler bekleyişte

Besiciler bekleyişte

Bayramın ikinci gününde satışlar devam ediyor.
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

Tecrübeli teknik adam Floransa dönüşünde hastaneye götürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.