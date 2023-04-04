Gazeteci Arslan vefat etti

Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Dün akşam saatlerinde gazetede çalıştığı sırada rahatsızlanan Arslan, Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı. Arslan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 55 yaşındaki Arslan 2 çocuk babasıydı.Arslan, uzun yıllar Yeni Şafak Gazetesi’nde İstihbarat Müdürlüğü yapmıştı.

1967 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde doğan gazeteci Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü’nü bitirdi. Gazetecilik mesleğine Hürriyet’te başlayan Arslan, ardından sırayla Akşam Gazetesi’nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi’nde İstihbarat Müdürlüğü yaptı. 2008 yılında Sabah Gazetesi’ne geçti. Arslan, son olarak Sabah Yazı İşleri Müdürlüğü görevini sürdürmekteydi. Arslan ayrıca 4 kitap yazmıştı.