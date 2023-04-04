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Hayat

Gazeteci Arslan vefat etti

Sabah Gazetesi Yazıişleri Müdürü Şaban Arslan hayatını kaybetti. Bir dönem Yeni Şafak Gazetesi İstihbarat Şefliği de yapan Arslan, dün akşam çalıştığı sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

04:00 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Gazeteci Şaban Arslan vefat etti.

Gazeteci Şaban Arslan vefat etti.

Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Dün akşam saatlerinde gazetede çalıştığı sırada rahatsızlanan Arslan, Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı. Arslan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 55 yaşındaki Arslan 2 çocuk babasıydı.Arslan, uzun yıllar Yeni Şafak Gazetesi’nde İstihbarat Müdürlüğü yapmıştı.

GAZETECİLİĞE ADANDI

1967 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde doğan gazeteci Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü’nü bitirdi. Gazetecilik mesleğine Hürriyet’te başlayan Arslan, ardından sırayla Akşam Gazetesi’nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi’nde İstihbarat Müdürlüğü yaptı. 2008 yılında Sabah Gazetesi’ne geçti. Arslan, son olarak Sabah Yazı İşleri Müdürlüğü görevini sürdürmekteydi. Arslan ayrıca 4 kitap yazmıştı.


#Şaban Arslan
#Sabah Gazetesi
#Yazı İşleri Müdürü
#Gazeteci
#Vefat
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