Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı: Kızı yanındayken vurdular

Gazeteci Emre Erciş, Fatih'te evine yakın bir noktada silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden kurşunlar sonrası kanlar içinde kalan Erciş'e çevredekiler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Erciş, daha sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Erciş'in avukatı Harun Akdere, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Akdere, "Müvekkil Emre Erciş ile yaptığım görüşmede ikametine yakın bölgede silahlı saldırıya uğradığı, kendisinin iki kez bacak bölgesine ateş edildiği; ayaklarından yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğun öğrenmiş bulunmaktayım. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi.

REKLAM

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Erciş, Fatih Tezcan'a saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı. Sosyal medya hesabından olayın nasıl olduğunu aktaran Tezcan, "Şahıs arkadan yaklaşıyor. Mermiyi namluya verirken Emre sese dönüyor. Emre’nin elinde 7 yaşında kızı var. Emre’nin bacaklarına 2 tane atıyor. Kızı çığlık çığlığa… Merminin biri Emre’nin ayağını kırıyor. Kızının yanında! Arkadan! Kasklı! Bu başka bir şey!" ifadelerini kullandı.

KAVAL KEMİĞİ KIRILDI: AMELİYATA ALINACAK

Emre Erciş'in arkadaşı Akif Şükür, hastanede bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önce sol ayağına ateş edilmiş, sonra sağ ayağına ateş edilmiş. Sol ayağındaki sıyırıp çıkmış, bir yaralanması yok. Sağ bacak diz kapağı altından kaval kemiğinde kırık var. İçeride mermi yok. Doktorlar gerekli hazırlığı yaptı, ameliyata alınacak. Büyük bir şeyi yok, hayati tehlikesi bulunmuyor" dedi.

REKLAM

TEKNOLOJİ Twitter Boğaziçi provokasyonuna karışanları deşifre edeceğini açıklayan Erciş’in hesabını kapattı