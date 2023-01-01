Gazeteci gözünden deprem

Doğan Akıl Fikir Yayınları’ndan çıkan “Kıyamet 04.17” isimli eser, yaşananları kalıcı hale getirmek için kaleme alındı. Yazarın kadrajından fotoğrafların yer aldığı kitap, afet bölgelerine ulaşmak için verilen çabayla başlıyor. Vatandaşların yaşadığı zorluk ve acılar, gönüllülerin destekleri, şahit olduğu ve etkilendiği olayları vicdani bir gözle okura aktarıyor. Deprem bölgesinde yakalandıkları ikinci sarsıntıyı ve fırsatçıların kötü niyetlerine de yer veren yazar, deprem istatistikleri ve kısa bir son sözle kitabı noktalıyor.