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Hayat

Gazeteci gözünden deprem

Gazeteci-Yazar Özlem Doğan, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde şahit olduğu olayları kitaplaştırdı.

04:00 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fırsatçıların kötü niyetlerine de yer veren yazar, deprem istatistikleri ve kısa bir son sözle kitabı noktalıyor.

Fırsatçıların kötü niyetlerine de yer veren yazar, deprem istatistikleri ve kısa bir son sözle kitabı noktalıyor.

Doğan Akıl Fikir Yayınları’ndan çıkan “Kıyamet 04.17” isimli eser, yaşananları kalıcı hale getirmek için kaleme alındı. Yazarın kadrajından fotoğrafların yer aldığı kitap, afet bölgelerine ulaşmak için verilen çabayla başlıyor. Vatandaşların yaşadığı zorluk ve acılar, gönüllülerin destekleri, şahit olduğu ve etkilendiği olayları vicdani bir gözle okura aktarıyor. Deprem bölgesinde yakalandıkları ikinci sarsıntıyı ve fırsatçıların kötü niyetlerine de yer veren yazar, deprem istatistikleri ve kısa bir son sözle kitabı noktalıyor.


#kültür sanat
#deprem
#6 Şubat
3 saat önce
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