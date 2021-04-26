​Gazeteci Mustafa Kurdaş'ın acı günü:

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü. Merhume Kurdaş, bir yandan kanser tedavisi de görüyordu.
- Gün içerisinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Kurdaş, "Çok dostumuz dualarını iletiyor, durumumuzu soruyor. Evimizin gözbebeği, kıymetli eşim Hatice hanımefendinin yoğun bakımdaki entübe durumu devam ediyor. Maalesef daha ciddi bir sürece giriyoruz. Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde dualarınızı istirham ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.