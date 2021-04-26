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Hayat Gazeteci Mustafa Kurdaşın acı günü
AKTÜEL

​Gazeteci Mustafa Kurdaş'ın acı günü:

Gazeteci Mustafa Kurdaş'ın acı günü

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş vefat etti. Kurdaş, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gazeteci Mustafa Kurdaşın acı günü:
Mustafa Kurdaş

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü. Merhume Kurdaş, bir yandan kanser tedavisi de görüyordu.

  • Gün içerisinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Kurdaş, "Çok dostumuz dualarını iletiyor, durumumuzu soruyor. Evimizin gözbebeği, kıymetli eşim Hatice hanımefendinin yoğun bakımdaki entübe durumu devam ediyor. Maalesef daha ciddi bir sürece giriyoruz. Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde dualarınızı istirham ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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