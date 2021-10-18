Gazeteci Sami Kohen vefat etti

Dış siyaset konusundaki köşe yazılarıyla tanınan Sami Kohen vefat etti.

Milliyet’teki 66’ncı yılını doldurmaya hazırlanan gazeteci Kohen'in, böbrek yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma kaldırıldığı açıklanmıştı

Kohen'in vefat haberini Twitter hesabından duyuran Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, "Milliyet Gazetesi'nin efsane ismi, duayen gazeteci Sami Kohen'i maalesef kaybettik. Türk basınında özgün bir ekolün temsilcisi ve beyefendi bir insandı. Huzur içinde uyusun." dedi.

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı.

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Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazdı. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet Gazetesinde yazarlık yapan Kohen, gazetecilik anılarını 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınladı.