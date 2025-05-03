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Gaziantep'te tır dorsesinde 45 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te tır dorsesinde 45 kilo uyuşturucu ele geçirildi

17:383/05/2025, Cumartesi
IHA
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Tır dorsesinde arama yapıldı.
Tır dorsesinde arama yapıldı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 31 kilo 150 gram skunk ve 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirilerek 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir tırın dorsesinde gizlenmiş 31 kilo 150 gram skunk ve 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirilerek 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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