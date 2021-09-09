Gazze için uluslararası destek çağrısı

‘Gazze’yi Birlikte Yaşatacağız’ konulu konferans İstanbul Ottoman’s Life Hotel Deluxe’te gerçekleştirildi. Gazze Şeridi’nin İnsani Durum Raporu’nun da yayınlandığı konferansta; Gazze’nin imar durumu ve barınma ihtiyacı, savaştan sonra sağlık, eğitim ve altyapı problemleri masaya yatırıldı. Konferansta söz alan STK temsilcileri de bu konuya ilişkin görüşlerini sundu.

Hastaneler çalışamıyor

Gazze Destek Derneği adına açıklamayı yapan Türkiye Temsilcisi Caner Köktaş, Gazze Şeridi'nde 15 yıldır süren kuşatmanın hastaneleri çalışamaz hale getirdiğini söyledi. Depolarda bulunan ilaçların büyük ölçüde imha olduğunu, bu durumun enfekte olmuş hastaları tedavi etmekteki problemleri artırdığını ve pandemi ile mücadeleyi zorlaştırdığını aktaran Köktaş, şu bilgileri verdi: İşgalci İsrail’in, geçen Mayıs ayında Gazze Şeridi'ne saldırısı sonucunda 259 kişi şehit olmuş, 2 bin 210 kişi yaralanmıştır. Kudüs dahil, Batı Şeria'da 28 kişi şehit olmuş, yaklaşık 7 bin kişi yaralanmıştır. İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son saldırısında, sağlık tesislerinden 8 tanesi ağır, 14 tanesi kısmi hedef alarak, zarar görmüş ve çalışamaz hale gelmiştir. Bu durum, Gazze'deki hastalara verilen sağlık hizmetini durma noktasına getirmiştir.

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Kovid-19 da vurdu

Gazze hastanelerindeki temel ilaçlar listesinde yer alan 516 maddeden 213'ünün tükendiği bilgisini veren Caner Köktaş, ilaç azlığı nedeniyle ameliyatların yüzde 61 azaldığını, 5 bin ameliyatın ertelendiğini ve 14 bin 668 hastanın yurtdışına sevk edildiğini söyledi. Hastane ve ekipmanlarda yaşanan sıkıntıların yanı sıra Kovid-19 salgınının da bölgede ciddi sıkıntılara sebebiyet verdiğini aktaran Köktaş, vaka sayısı Filistin'de 365 bine, Gazze Şeridi'nde ise 127 bin 757'ye ulaştığını, ölüm oranının ise Filistin'deki toplam vakaların 1,1'ini oluşturduğunu aktardı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Delta virüsünün Gazze’ye ulaştığını, bu virüsün çok fazla ölüme neden olduğunu kaydetti.

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5.2 milyon dolara ihtiyaç var

Gazze’de ciddi boyutlara ulaşan bir başka kriz de enerji krizi. Günlük elektrik kesintisinin ortalama 18-22 saate ulaştığı bilgisini veren Köktaş, bu konudaki detayları şöyle özetledi: Gazze Şeridi'ndeki hastaneler, sürekli elektrik kesintisinden dolayı jeneratörlerini çalıştırmak zorunda kalması nedeni ile her ay yaklaşık 600 bin litre yakıta ihtiyaç duymaktadır. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde kullanılan 350 adet tıbbi ekipman eski, arızalı ve verimi düşük durumdadır. Tıbbi cihazlar ve cerrahi ekipmanlarda yıllık 3,7 milyon dolar gerekmektedir. Yedek parça temini ve bakımında yıllık 1,5 milyon dolar gerekmektedir.

İmar ve barınma kampanyası yapılsın

Basın açıklamasından sonra kürsüye gelen Türkiye Diyanet Vakfı Başkan Yardımcısı Abdurrahman Çetin, 15 yıldır süren kuşatma ve işgal altında olan Filistin’de elverişli konutta yaşam ve insanca yaşam hakkının ihlal edildiğini aktardı. “Saldırılardan dolayı kardeşlerimiz geleceklerinden endişeli durumdadır” diyen Çetin, tüm uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarını yıkılan evlerin yeniden inşa edilmesi için bir imar ve barındırma kampanyası başlatmaya çağırdı. Evlerinden edilmiş kişilere destek için acil barınma programı başlatılmasını isteyen Çetin, “Uluslararası kuruluşların Gazze İmar Mekanizmasını iptal etmesi için işgal gücüne baskı yapmasını istiyoruz. Hep birlikte Gazze halkının onurlu bir yaşamı hak etmesi için umut sunmak istiyoruz” dedi.

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Sadece yıkılan mülkleri inşa etmeyelim

Filistin’in tüm Müslümanlar için tarihi öneme sahip olduğunu belirten Endonezya ACT Yardım Kuruluşu Başkan yardımcısı Aulia İkhsan Fahdiat, “Mescid-i Aksa tüm Müslümanlar için ilk kıbledir. Biz Endonezyalılar olarak da Filistin’in bağımsızlık mücadelemizi desteklediğini ve duruşunu unutamayız” dedi. Her türlü adaletsizlik, sömürü ve şiddetin reddedildiği bağımsız bir ülke haline gelmesi için uluslararası kurumların Filistin’in yanında durması gerektiğini aktaran Fahdiat, “Filistin’i yeniden canlandırmak, sadece yıkılan mülkleri inşa etmek değil, Filistinlilerin bağımsızlık haklarının yanında durmak anlamına gelir” dedi. Filistin’i İsrail işgalinin tüm zorluklarından kurtarmak için “Filistin’in Kurtuluşu İçin İnsani Yardım Komitesi” adı altında bir ajans kurduklarını ve herkesi Filistin’in bağımsızlığına kavuşması ve yeniden imar etmeye çağırdıklarını söyledi.

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Eğitim hakkı çağrısı

Programa video konferansla bağlanan ve Filistin’deki eğitim sorunlarından bahseden İsveç Nordisk Hjalp’ten Riley Schultz, son saldırıda 124 okulun zarar gördüğünü söyledi. Mesleki ve teknik eğitimin verilememesinden dolayı işgücü piyasasının eleman bulamadığını aktardı. Üniversite çalışanlarının maaşlarının ödenmediğini, devlet okullarındaki öğretmenlerin de maaşlarının yüzde 50’sinden daha azını aldıklarını belirten Schultz, “Tüm uluslararası kuruluşları eğitim hakkı ve insan onuruna yaraşır bir yaşam için çağrıda bulunuyoruz. Gazze’de eğitimi desteklemek, ekonomiyi ve günlük hayatı canlandırmak için desteğe çağırıyoruz, bu anlamda bir kampanya başlatılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Gençler ve kadınlar için istihdam

Gazze’den video konferansla programa iştirak eden Haneen Ali Abu Nahla da gençlerin yeteneklerine odaklanarak yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ülkede bir işsizlik problemi yaşandığını ve gençlerin iş fırsatı bulmakta zorlandıklarını aktaran Nahla, “İlk adımda gençlerin teknik ve mesleki eğitimin yanı sıra 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine odaklanmalı. Özel sektör ve ücretli istihdama odaklanarak Gazze şeridinde gençler ve kadınlara istihdam sağlanmalıdır. İnternet ve iş hayatına erişimin imkanı olmayan bölgelerde çalışmaların yoğunlaşması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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Gazze Destek Derneği

Gazze Destek Derneği, Gazze Şeridinin insani ve kalkınma ihtiyaçlarının karşılanmasına aktif olarak katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılı yaz ayındaki İsrail saldırısının ardından kuruldu. İhtiyaç bölgelerinde insan hayatının kalitesini arttırmaya çalışan bir insani yardım derneği olan kuruluş, çeşitli alanlarda özel projeler üretiyor ve programlar sürdürüyor. Gıda Güvenliği Programı, Elverişli Konut Programı, Uygun İş Programı, Koruma Hizmetleri Programı, Sağlık Bakımı Programı, Eğitim Programı, Temiz Enerji Programı, Tatlı Su Programı, İnsani Ortaklık Programı, Önleyici Ortaklık Programı yapılan çalışmaların başında geliyor.