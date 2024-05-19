Gazze için umut bestesi

Pera Ensemble Müzik Topluluğu'nun kurucusu ve müzikal direktörü Yeşilçay, Türkiye’den sanatçı dostlarının desteğiyle Gazze için bir eser bestelediklerini söyleyerek, “Biraz umut vermek lazım. Müzikte de o var. Bir dramaturgi var. İlk başlarda bir Filistin Senfonisi yapalım dedim. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Benim müzisyen olarak oraya gidip savaşacak halim yok. Müzik yaparım, çünkü benim silahım o. Yaptığımız eserin içinde klasik Batı müziği orkestra unsurları, Türk sazları, Türk ve şark ezgileri var. Doğu-Batı sentezi, benim yaptığım eserler hep böyle. Bir şeyler yapmak ve umut vermek lazım. Bu böyle gitmez, yerde kalmaz. Muhakkak doğruya gidecektir” ifadelerini kullandı.