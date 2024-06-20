Gazze Kalbim Mehmet Ali Aslan’dan Gazze’ye şarkı

Sözleri Aslan’ın yanı sıra Ali Emre’ye ait olan eserin müziğini Mehmet Ali Aslan yaptı. Daha önce Gazze’de şehit olan torununa sarılan dedeyi anlattığı “Rim” şarkısını seslendiren Aslan, eseri hazırlama sebebini şu ifadelerle anlattı: “Vicdanımız başka bir şeyle ilgilenmeyi, hiçbir şey olmamış gibi yaşamayı kabul etmiyor. Sanat, vicdanın kalesi olmalıdır. Son zamanlarda Filistin için yaptığımız eserler bu bakış açısından kaynaklanan bir sorumluluk bilincinin yansımasıydı. ‘Gazze Kalbim’ de bu duygular içinde ortaya çıktı. Soykırıma rağmen orada büyük bir mücadele, azim, sabır, adanmışlık, fedakarlık ve cesaret var. ‘Gazze Kalbim’, bu yüzden imaja dayalı güzellik algısının geçiciliğine işaret edercesine Gazze’ye ‘kainatın güzeli’ diye sesleniyor.” Eserin klibinde ise Gazze’de Mahmoud Abu Hamda tarafından yapılan çekimler kullanıldı.