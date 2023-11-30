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Hayat

Gazze Şiir Nöbeti’nin 3.’sü Beykoz’da

İşgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki gösteren şairlerin geçen ay başlattığı ‘Gazze Şiir Nöbeti’nin üçüncüsü Beykoz’da yapılacak. Daha önce Taksim ve Üsküdar’da gerçekleşen nöbet bu kez 2 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te Beykoz Sahili Etkinlik Alanı’nda tutulacak.

04:00 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:07 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İşgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki gösteren şairlerin geçen ay başlattığı ‘Gazze Şiir Nöbeti’nin üçüncüsü Beykoz’da yapılacak. Daha önce Taksim ve Üsküdar’da gerçekleşen nöbet bu kez 2 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te Beykoz Sahili Etkinlik Alanı’nda tutulacak. Herkese açık nöbette, dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramına dikkat çekilecek. Türkçe, Arapça ve İngilizce gibi dillerde onlarca şiir hem şairler hem ‘Ben de bu zulme karşı bir şiir okumak istiyorum’ diyen vatandaşlar tarafından seslendirilecek. Nöbette ayrıca, İşgalci İsrail’in 7 Ekim’den beri Gazze’de katlettiği 7.000 çocuğu temsilen küçük çocuklar tarafından Filistin bayrağının renklerinde balonlar uçurulacak.




#Gazze
#Edebiyat
#Şiir
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