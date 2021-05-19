Gazzeli Yetimler Türkiye’ye emanet

Dünyada çok sayıda ülke bu saldırıları görmezden geliyor. Yıllardır ülkelerinde adeta açık cezaevi hayatı yaşayan Filistin halkı, son saldırılardan sonra çok daha zor durumda mücadele veriyor.

Yetim Vakfı başlattığı ‘Gazze’de Yetimler Bizi Bekler’ kampanyası ile yetimlere sahip çıkıyor ve tüm zorluklara rağmen Filistin halkının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetim Vakfı, Filistin halkının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Zulüm Bitene Kadar Kardeşlerimizin Yanında Olacağız”

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, “İşgalci güçlerin sivil insanlara yönelik katliamlarını kınıyoruz. Bizler STK’lar olarak Gazze halkının yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Hayırseverlerimizin yardımlarını Gazzeli yetim çocuklar ve ailelerine ulaştıracaklarını aktaran Yılmaz, “Gazzeli yetim yavrularımızı sponsorluk sistemimizle destekleyeceğiz. Ailelerimize ayni ve nakdi destekler vereceğiz. Zulüm bitene kadar kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yetim Vakfı, Filistin halkının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail Yıkımı Devam Ediyor

İsrail saldırılıları dün olduğu gibi bugün de Gazzeli ailelerin yaşadığı evleri hedef alıyor. 1948 işgalinden bu yana evi 5’den fazla kez yıkılan aileler bulunuyor. İsrail’in 2008 yılı sonu ve 2009 başındaki saldırılarında 17 binin üzerinde ev yerle bir edildi ya da ağır hasar gördü. Son saldırılarda ise yıkımın maliyeti yine milyonlarca doları aştı.

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Yetim Vakfı, Filistin halkının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail Kadın Ve Çocukları Hedef Alıyor

Nüfusun yüzde 38’i 15 yaş altı çocuklardan oluşan Gazze’de abluka ve saldırılarında en büyük zararı kadın ve çocuklar görüyor. Son 10 yılda İsrail saldırılarında Filistin’de şehit edilen çocuk sayısı 970 olurken en az 12 bin 500 çocuk yaralandı. Ayrıca İsrail hapishanelerinde tutulan çocuk sayısı 200’ün üzerinde.

Yetim Vakfı, Filistin halkının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çocukların Eğitim Hakkı Gasp Ediliyor

İşgalci İsrail güçleri havadan ve karadan yaptığı saldırılarla okulları ve eğitim merkezlerini özellikle hedef alıyor. Gazze’de 259 okul İsrail saldırılar nedeniyle yerle bir edildi. Mevcut öğrenciler için zaten yetersiz olan okullar bir de İsrail saldırılarıyla yok ediliyor. En az 22 bin çocuğun yetim olduğu Gazze’de her 4 çocuktan 1’i sürekli olarak psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu sayı toplamda 300 bini aşıyor. Filistin’de sayıları 20 bini bulan engelli çocukların yüzde 38’i hiç eğitim alamıyor. Yine 15 yaşına gelen erkek çocukların yüzde 25’i ailelerine ekonomik katkı için çalışmak zorunda kalıyor. 500 binden fazla çocuk eğitimine devam edebilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

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