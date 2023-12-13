Gazze’ye destek için buluştular

20 yıllık müzik hayatında 10’dan fazla şarkısını Filistin’e adayan Rapçi Mirac, yeni şarkısını Gazze’ye ithaf etti. Mirac, sokakta şarkı söyleyen çocukların videosunun üzerine, “Ey çocuk inan ki güleceksin bir gün, o günler geçecek bitecek bu sürgün, yanına kalmayan zalimin zulmüdür, tüm dünya böyle bilsin Filistin özgürdür” sözlerini yazdı.