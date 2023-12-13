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Hayat

Gazze’ye destek için buluştular

ABD'li şarkıcılar Selena Gomez ve Taylor Swift, Brooklyn’de düzenlenen ve geliri Gazze'ye yardım sağlanması için bağışlanacak gösteriyi izledi. Gomez, daha önce de Instagram’da “Masum insanların canının yanmasına dayanamıyorum. Midemi bulandıran şey bu” yazmıştı. İspanyol oyuncu Penelope Cruz da, sosyal medya hesabından Gazze için ‘Acil ateşkes’ çağrısında bulundu.

04:00 - 13/12/2023 الأربعاء
Güncelleme: 01:14 - 13/12/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Taylor Swift, Selena Gomez.
Taylor Swift, Selena Gomez.

ABD’li şarkıcılar Selena Gomez ve Taylor Swift, komedyen Ramy Youssef’in Brooklyn’deki gösterisini izlemeye gitti. Geliri Gazze’ye insani yardım sağlanması için bağışlanacak komedi gösterisini oyuncular Cara Delevingne, Anna Taylor Joy ve Zoe Kravitz de izledi.

Öte yandan İspanyol oyuncu Penelope Cruz da, sosyal medya hesabından Gazze için “acil ateşkes” çağrısında bulundu. Hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Cruz, “Ceasefire Now (Acil Ateşkes)” ifadesini kullandı. Aralarında Cruz’un da bulunduğu bir grup Hollywood yıldızı, 2014’te İsrail’i “soykırım” yapmakla suçlayan manifesto yayımlamış ve büyük yankı uyandırmıştı.



#Boykot
#Gazze
#Selena Gomez
#Taylor Swift
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