Gazze’ye destek için buluştular

ABD’li şarkıcılar Selena Gomez ve Taylor Swift, komedyen Ramy Youssef’in Brooklyn’deki gösterisini izlemeye gitti. Geliri Gazze’ye insani yardım sağlanması için bağışlanacak komedi gösterisini oyuncular Cara Delevingne, Anna Taylor Joy ve Zoe Kravitz de izledi.
Öte yandan İspanyol oyuncu Penelope Cruz da, sosyal medya hesabından Gazze için “acil ateşkes” çağrısında bulundu. Hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Cruz, “Ceasefire Now (Acil Ateşkes)” ifadesini kullandı. Aralarında Cruz’un da bulunduğu bir grup Hollywood yıldızı, 2014’te İsrail’i “soykırım” yapmakla suçlayan manifesto yayımlamış ve büyük yankı uyandırmıştı.