Hayat Geleceğin İletişimcileri ödüllerine kavuştu
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'Geleceğin İletişimcileri' ödüllerine kavuştu

TRT'nin düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. İnternet Haberi/Haber Yayıncılığı kategorisinde "Uganda'nın 'Son Kraliçe'leri" isimli haberle birinciliği kazanan Dilan Değirmenci'ye ödülünü, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik takdim etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Geleceğin İletişimcileri ödüllerine kavuştu
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TRT'nin yedincisini düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda, ödüller sahiplerini buldu.

Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı, Haber Yayıncılığı, Dijital Yayıncılık ve Güzel Türkçe kategorilerinde verilen ödüllerin jüri üyeliklerini Pelin Çift, Çağlar Demirkapı, Cemil Yavuz, Özay Şendir, Ahmet Yeşiltepe, Füsun Alkan, Ahmet Akçakaya, Harun Yöndem, Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Serdar Karagöz, Ersin Çelik, Erbatur Ergenekon, Hakan Söğüt, Mennan Şahin, İbrahim Altay, Murat Soner, Fırat Albayram, Levent Dönmez, Nilgün Balkaç, Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve Erdoğan Arıkan yaptı.

İnternet Haberi/Haber Yayıncılığı kategorisinde "Uganda'nın 'Son Kraliçe'leri" isimli haberle birinciliği kazanan Dilan Değirmenci'ye ödülünü, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik takdim etti.

Yarışmada farklı kategorilerde ödül kazanan isimlerden bazıları şöyle:

Dijital Yayıncılık/İnternet Sitesi: Vodvil Kültür Sanat ve Sinema Sosyal Medya Web Sitesi - Nurullah Kılıç

Dijital Yayıncılık/Podcast: Kadının Portresi: Melek Çetinkaya - Tuğçe Çeşmeci- Sema Arslan

Dijital Yayıncılık/Sosyal Medya Yönetimi: Abdulkerim - Tuğba Vildan Köksal

Dijital Yayıncılık/Dijital Kampanya: Çevir, Yeşersin - Kadriye Yüksel - Mehmet Selim Dönmez

Güzel Türkçe: Türkçe Zamanı - Can Koçak

Radyo Yayıncılığı/Radyo Belgesel: Emine'nin Penceresinden Pandemi - Javidan Afandiyev

Radyo Yayıncılığı/Radyo Programı: Sesin Görüntüsü - Hanifi Fatih Gülocak

Radyo Yayıncılığı/Radyo Drama: Sürgün/Sürgünün Adı: Bin Sekiz Yüz Altmış Dört - Gaye Yıldız - Ayşe Nur Coşkun

Televizyon Yayıncılığı/Belgesel Film: Arayış - Ömer Güler

Televizyon Yayıncılığı/Televizyon Programı: Aslında Ne - Yusuf Türkyılmaz - Beyza Buse Koç - Beyza Sarıkaya

Televizyon Yayıncılığı/Kısa Film: Bi' Zahmet - Engin Ökmen

Haber Yayıncılığı/Televizyon Spor Haberi: Pandemi'nin Amatör Futbola Etkisi - Doğukan İşçi

Haber Yayıncılığı/Televizyon Haberi: Ru Ru Ru - Rabia Pınar

'Geleceğin İletişimcileri' ödüllerine kavuştu
OYNAT 02:31
'Geleceğin İletişimcileri' ödüllerine kavuştu
TRT'nin düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. İnternet Haberi/Haber Yayıncılığı kategorisinde 'Uganda'nın 'Son Kraliçe'leri' isimli haberle birinciliği kazanan Dilan Değirmenci'ye ödülünü, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik takdim etti.

​TRT 1'in 'Gönül Dağı' dizisine yeni soluk: 'Meryem' hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek
FOTOĞRAF 47
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Yönetmenlik koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, yapımcılığını ise Ferhat Eşsiz'in üstlendiği Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden senaryolaştırılan Gönül Dağı'nda transfer bombası patlatıldı.
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Senaristliğinde Mustafa Becit ve Ali Asaf Elmas'ın yer aldığı, cumartesi akşamlarının en fazla izlenen projelerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Sevilay Gültekin rüzgarı esecek.
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TV100'ün haberine göre, Gülsim Ali İnan ve Berk Atan ikilisinin başrollerini paylaştığı Gönül Dağı dizisinin dikkat çeken transferi Sevilay Gültekin, Meryem karakteriyle kameralar karşısına geçmeye hazırlanıyor.
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Senaryo gereği görme engelli bir karakteri oynayacak olan ve dizinin hikayesinde bir etki sağlayacağı merak içerisinde beklenen Sevilay Gültekin bambaşka bir soluk getirecek.
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İşte heyecanlandıran transfer Sevilay Gültekin...
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Sevilay Gültekin 1997 yılında doğmuş bir oyuncu.
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SEVİLAY GÜLTEKİN'İN OYNADIĞI DİZİLER NELER?
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Yeni Gelin
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Diriliş Ertuğrul
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Fazilet Hanım ve Kızları
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Lise Devriyesi
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Arka Sokaklar
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Geçtiğimiz günlerde sıkı takipçilerinin pür dikkat kesildiği bir transfer hamlesine imza atan Gönül Dağı hanesine, yetenekli oyuncu Serkan Kuru da eklenmişti.
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Dizide rol icabı ailesinin nerede olduğunu arayan ve doktorluk mesleğini icra eden Kenan karakteriyle TRT1 ekranında boy gösteren Serkan Kuru farklı bir renk katmıştı.
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Serkan Kuru
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Bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü aktaran Gönül Dağı, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.
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Dizide ayrıca Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüpoğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.
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​TRT 1'in 'Gönül Dağı' dizisine yeni soluk: 'Meryem' hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek
İlk sezonda yakaladığı başarıyı ikinci sezonda da sürdüren Gönül Dağı'nda transfer sesleri duyulmaya başladı. Ele aldığı konusuyla izleyenlerin samimi bulduğu projelerin başını çeken Gönül Dağı'nın kadrosu gittikçe genişliyor. Total, AB ve ABC reyting gruplarında her cumartesi rakiplerinin önüne geçen Gönül Dağı'na katılan Sevilay Gültekin, 'Meryem' karakterine hayat verecek. Peki Sevilay Gültekin kimdir? Sevilay Gültekin daha önce hangi dizilerde oynadı? İşte Sevilay Gültekin ve canlandıracağı Meryem karakteri hakkında merak edilenler...

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