'Geleceğin İletişimcileri' ödüllerine kavuştu

TRT'nin düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. İnternet Haberi/Haber Yayıncılığı kategorisinde "Uganda'nın 'Son Kraliçe'leri" isimli haberle birinciliği kazanan Dilan Değirmenci'ye ödülünü, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik takdim etti.
TRT'nin yedincisini düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda, ödüller sahiplerini buldu.
Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı, Haber Yayıncılığı, Dijital Yayıncılık ve Güzel Türkçe kategorilerinde verilen ödüllerin jüri üyeliklerini Pelin Çift, Çağlar Demirkapı, Cemil Yavuz, Özay Şendir, Ahmet Yeşiltepe, Füsun Alkan, Ahmet Akçakaya, Harun Yöndem, Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Serdar Karagöz, Ersin Çelik, Erbatur Ergenekon, Hakan Söğüt, Mennan Şahin, İbrahim Altay, Murat Soner, Fırat Albayram, Levent Dönmez, Nilgün Balkaç, Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve Erdoğan Arıkan yaptı.
İnternet Haberi/Haber Yayıncılığı kategorisinde "Uganda'nın 'Son Kraliçe'leri" isimli haberle birinciliği kazanan Dilan Değirmenci'ye ödülünü, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik takdim etti.
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Yarışmada farklı kategorilerde ödül kazanan isimlerden bazıları şöyle:
Dijital Yayıncılık/İnternet Sitesi: Vodvil Kültür Sanat ve Sinema Sosyal Medya Web Sitesi - Nurullah Kılıç