Geleceğin mutfak trendlerini teknoloji belirleyecek

Yemek tarifleri için sosyal medyayı kullanmak, günümüzün teknoloji gerçeğini oluştursa da gelecekte büyük bir değişim bizleri bekliyor. Robot aşçılar, yemekleri kendi kendine pişiren akıllı fırınlar, video ve yemek tariflerini izleyebileceğiniz tezgahlar bu günlerde birer hayal ürünü gibi görünse de geleceğin mutfak teknolojileri arasında bizleri bekliyor.

Mutfaklar, teknoloji ve gelişen internet bağlantıları ile birlikte kısa sürede yemeklerin pişirildiği ve yenildiği alanların da dışına çıkarak dünyaya açılacak. Böylece mutfaklar gelecekte hayatın tüm akışının planlandığı ve mutfak alışverişlerinin dahi yapıldığı teknolojik bir merkeze dönüşecek.

Sosyal medyayı yemek tariflerinden diyetlere kadar birçok alanda kullanıyor

Günlük hayatımızın birçok alanında olduğu gibi, sosyal medyayı yeni yemek tariflerini almak, yeni deneyimleri paylaşmak, bilgi edinmek veya diyetimizde değişiklikler yapmak için kullanıyoruz. Sosyal medya bugün bizi sadece arkadaşlarımıza ve ailemize bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bize herhangi bir şefin yemek tariflerine ulaşmamıza ve kendi yemeklerimizde farklı deneyimler yaşamamıza da olanak tanıyor. Bu kullanım alışkanlıkları da aslında değişim için ne denli hazır olduğumuzun bir göstergesi oluyor.

Sosyal medya kullananlar diyetlerine daha sadık!

Global Kitchen’ın 9 ülkede yaptığı “Evin kalbi mutfak” çalışmasından elde edilen veriler, mutfakta sosyal medyanın kullanımıyla ilgili ilginç bilgilere de işaret ederek değişimin başladığını gözler önüne seriyor. Çalışmaya katılan kullanıcıların yüzde 62’si, sosyal medya kullandıklarında diyetlerine daha fazla önem verdiğini söylüyor. Yine aynı çalışma, mutfağını yenilemek isteyenlerin yüzde 54’ünün sosyal medyadan ilham aldığına değiniyor.

REKLAM

Çalışma ayrıca, sosyal medya kullanıcılarının yüzde 70’inin sosyal ağları tarifler, diyetler ve restoranlar hakkında bilgi almak için, yüzde 14’lük kısmının ise geri dönüşüm ve atıkların azaltılması için tercih ettiğini ortaya koyuyor. Kullanıcıların yüzde 55’i ise aydınlatma, iklimlendirme teknolojilerini ayarlamak için akıllı telefonları tercih ediyor. Tüm bu veriler değişimin aslına biz fark etmeden başladığının da altını çiziyor.

Mutfağın geleceği 5G ile geliyor

Bu verilerden de yola çıkarak, 5G gibi gelişen internet bağlantıları sayesinde mutfaklar, gelecekte sadece ev aletleriyle bağlı kalmayacak, cep telefonu aracılığıyla tüm bu aletlerin yönetilmesine izin veren teknolojik bir organizasyona sahip olmamızı da sağlayacak.

HAYAT Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin ‘Oscarlı’ Onursal Başkanı F. Murray Abraham: Ben de Osmanlı Suriyesi’nden göç eden bir adamın oğluyum

HAYAT Stresle mücadelede yardımcı olan 10 besin

HAYAT 'Yeni Normal'de günlük yaşam kuralları: Evde, arabada, uçakta, alışverişte, tatilde dikkat edilmesi gerekenler

HAYAT İstanbul Modern’in yeni çevrimiçi sergisi: Pandemi günlerinde fotoğraf