Hayat Gelecekten umutluyuz
AKTÜEL

Gelecekten umutluyuz

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması‘nın 2018 yılı sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 58’den yüzde 53,4’e düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geleceğinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 72,1 oldu. Erkeklerin oranı yüzde 71,1 iken kadınlarınki yüzde 73.

EN MUTLU 65 YAŞ VE ÜZERİ

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde en yüksek mutluluk oranına sahip 65 ve üzeri yaş grubu, 2017 yılında yüzde 66,1 iken 2018 yılında yüzde 61,2 çıktı. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53,1, 2018 yılında yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda.

EVLİLER DAHA MUTLU

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu beyan eden evli bireylerin oranı yüzde 56,3 iken evli olmayanlarda yüzde 46,7. Cinsiyete göre bakıldığında ise evli erkeklerin yüzde 51,6’sı, evli kadınların ise yüzde 60,7’si mutlu.

OKUMAYAN DAHA MUTLU

  • Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde en yüksek mutluluk oranı, yüzde 59 ile bir okul bitirmeyenlerde. Bunu sırasıyla yüzde 53,9 ile yüksek öğretim mezunu, yüzde 52,6 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 52,3 ile ilkokul mezunu ve yüzde 51,3 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 69. Bunu sırasıyla sevgi, başarı, para ve iş takip etti. En yüksek memnuniyet yüzde 75,2 ile asayiş hizmetlerinde görüldü. 2018 yılında yüzde 75,2 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; yüzde 74,8 ile ulaştırma, yüzde 70,4 ile sağlık, yüzde 63,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 56,7 ile eğitim ve yüzde 56,3 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Türkiye önceki yıla göre daha mutlu
HAYAT
Türkiye önceki yıla göre daha mutlu
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