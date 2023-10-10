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Geleneği Koruma Çalıştayı Rami’de

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Rami Kütüphanesi Geleneği Koruma Çalıştayı’na ev sahipliği yapacak.

04:00 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bugün ve yarın Rami’de gerçekleşecek “Geleneği Korumak: Ebru, Minyatür, Hüsn-i Hat Unsurlarını Koruma Eylem Planı Çalıştayı”nda kadim sanatlarımız ele alınacak. Çalıştaya, UNESCO listelerine kaydedilen 25 kadim kültürel değerimizin temsilci ve icracıları katılacak. Programda, bu kadim kültürel değerlerimizin farkındalığını artırmak, korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarımının sağlanmasına yönelik, katılımcıların fikir ve önerileri dinlenecek. Bu değerlere ilişkin yol ve yöntemin de belirleneceği programda, bir eylem planı oluşturularak uygulanması sağlanacak.

EYLEM PLANI YIL SONUNDA DUYURULACAK

Bugün Rami Kütüphanesi’nde saat 09.00’da başlayacak olan etkinliğin ilk oturumunda ebru sanatı, ikinci ve günün son oturumunda ise minyatür konuşulacak. İkinci gün ‘hüsnühat’ın konuşulacağı çalıştay değerlendirme toplantısıyla sona erecek. Çalıştay sonucunda; hat, ebru ve minyatür alanlarında faaliyet gösteren sanatçılar, miras taşıyıcıları ve akademisyenlerin katkılarıyla elde edilecek veriler doğrultusunda, bu üç miras alanına ilişkin koruma eylem planları yıl sonuna kadar kamuoyuyla paylaşılacak.




#Aktüel
#Rami
#Kültür
#Sanat
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