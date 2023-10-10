Geleneği Koruma Çalıştayı Rami’de

Bugün ve yarın Rami’de gerçekleşecek “Geleneği Korumak: Ebru, Minyatür, Hüsn-i Hat Unsurlarını Koruma Eylem Planı Çalıştayı”nda kadim sanatlarımız ele alınacak. Çalıştaya, UNESCO listelerine kaydedilen 25 kadim kültürel değerimizin temsilci ve icracıları katılacak. Programda, bu kadim kültürel değerlerimizin farkındalığını artırmak, korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarımının sağlanmasına yönelik, katılımcıların fikir ve önerileri dinlenecek. Bu değerlere ilişkin yol ve yöntemin de belirleneceği programda, bir eylem planı oluşturularak uygulanması sağlanacak.