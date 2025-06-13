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Gelincik tarlası görenleri hayran bıraktı

Gelincik tarlası görenleri hayran bıraktı

16:4513/06/2025, Cuma
IHA
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Bölge, doğal güzelliğiyle adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.
Bölge, doğal güzelliğiyle adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Bolu'da yol kenarında bulunan gelincik ve papatyalar, görenlerin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 10 dönümlük tarlayı kaplayan çiçekler, özellikle fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

Bolu'nun Taşkesti beldesi ile Abant Tabiat Parkı arasındaki geçiş güzergahında 10 dönümlük arazide yetişen gelincik ve papatyalar görsel şölen oluşturuyor. Aracıyla bölgeden geçen vatandaşlar, manzara karşısında fotoğraf ve video çekmeyi ihmal etmiyor. Doğal güzelliğiyle adeta kartpostallık görüntüler sunan bölge, bahar aylarında fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.


Aydoğan Özkan, "Bu, doğanın bize verdiği nimetlerden bir tanesi. Gelincik tarlası çok güzel" dedi.



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