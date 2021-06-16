Gemicilerin depo ve sığınak alanıydı: Hoynat Adası cazibe merkezi haline geldi

Kentin önemli turistik alanlarından adanın, geçmişte gemiciler tarafından depo ve sığınak alanı olarak kullanıldığı biliniyor.
Tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların yaşam alanı haline gelen ada, kuş gözlemcileri tarafından ilgi görüyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, adanın karşısına seyir terası, kumsala inişi kolaylaştıran ahşap basamaklar, oturma grupları, korkuluk ve gözlem dürbünü yaptı.
Çevre düzenleme çalışmaları sonrası ada ve çevresini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor.
HAYAT
Suriyeli Muhammed tedavi için Türkiye'de: İnşallah ülkeme yürüyerek döneceğim
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Ziyaretçiler genellikle Çamlıhemşin ilçesindeki Pokut, Sal, Gito, Badara, Yukarı Kavrun ve Huser yaylalarını tercih ediyor.
Özellikle 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası'nda gün batımını ve sisle oluşan manzarayı izlemek isteyenler yoğunluk oluşturuyor.
Yaylada sis bulutlarını izlerken salıncakta ve kayık üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
Çamlıhemşin’e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yaylanın yolları otomobil sürücüleri için yorucu olsa da manzarayı gören misafirler yorgunluğu unutarak doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.
Ziyaretçilerden Ömer Faruk Keleş, Kaçkar Dağları'nda yaşadığı mutluluğu anlattı.
Bölgenin doğasının kendilerini cezbettiğini aktaran Keleş, Turizme olan açıklığı ve buraların güzelliği bizi cezbetti. Şu an balayındayız. 5 günlük evliyiz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Doğa ile iç içe bir yer. Bol oksijen ve muhteşem bir doğa. Herkesi ciğerlerini bol oksijenle doldurmaya, doğayı yaşamaya bekliyoruz. dedi.
Muazzam bir güzelliği var <br> <br> Aslıhan Keleş ise Kaçkarları tercih ettikleri için çok mutlu olduklarına değinerek, Bol oksijenimizi aldık, huzurumuzu aldık. Salgından sonra özellikle buraya gelerek mutlu olduk. Herkesi buraya davet ediyoruz. diye konuştu.
Tunceli'den gelen Gülşah Mak da bu kadar güzelliği göreceklerini tahmin edemediklerine değinerek, Huser Yaylası muazzam bir yer. Bol oksijen ve güzel bir manzarası var. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer. ifadesini kullandı.
Serkan Andiçi de bölgeye geldikleri için çok mutlu olduklarını vurguladı.
Andiçi, Gerçekten büyüleyici bir atmosferi var. Kafayı dinlemek ve doğa ile baş başa kalabilmek için herkese tavsiye ediyoruz. Karadeniz'in bu bölgesine ilk kez geldik. Gerçekten muazzam bir güzelliği var. dedi.
İki bin 700 rakımlı Huser Yaylası'nda gün batımı manzarası görenleri hayran bırakıyor
Dünya Doğayı Koruma Vakfının koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği, 3 bin 937 metreyle Türkiye'nin en yüksek dördüncü dağı olan Kaçkarlarda bulunan yaylalara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde ilgi artmaya başladı.
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Lara Halk Plajı'nda gerçekleştirilen, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği festivalde yeni sezon hazırlıklarında sona gelindi.
Bu yıl efsanevi kıta Atlantis'in işlendiği heykellerin yer aldığı festivalde Bulgar heykeltıraşlar Ani Zlateva ve Georgi Zlatev'in yüzlerce ton kum kullanarak yaptıkları heykeller ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Önceki temalardan bazı heykellerin de restore edilerek korunduğu alanda, sezon içerisinde de heykeltıraşlar davet edilerek yeni heykellerin eklenmesine ve kum heykellerin yapım aşamalarının da ziyaretçilerce gözlemlenmesine imkan sağlanacak.
Gün batımı ve gece manzaraları ziyaretçilerin daha çok ilgisini çekiyor <br> <br> Festival direktörü Cem Karaca, bu organizasyonun kullanılan kum miktarı, heykel sayısı ve yılın 12 ayı açık olmasından dolayı dünyanın en büyük kum heykel etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Karaca 10 bin tonu aşkın kum kullanılarak yapılan heykellerin her sezon büyük beğeni toplandığını belirtti.
Heykeltıraşların önceki temalarda tarihi bilgi, belge, hiyeroglif, heykel ya da yazıtlardan yola çıkarak eserleri tasarladıklarını ifade eden Karaca, Bu yıl işlediğimiz Atlantis teması efsanevi olması, belge ya da bilgi olmaması nedeniyle sanatçılarımızın hayal gücüyle ortaya koydukları fantastik eserleri barındırıyor dedi.
Heykellerin hem yapım aşamasında hem de yapımı sona erdikten sonra yerli ve yabancı ziyaretçilerden beğeni aldığını aktaran Karaca şöyle konuştu:
Özellikle gün batımında ve sonrasında özel ışıklandırmalarla görsel bir şölen sunuyoruz. Ziyaretçilerimizin de gün batımı ve gece manzaraları ziyaretçilerimizin çok ilgisini çekiyor. Genellikle bu anları fotoğraflarla ölümsüzleştiriyorlar. Gerek bireysel girişlerin gerek tur tercihlerinin bu saatlerde oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Ancak alandaki eserler günün her saatinde farklı bir görsel güzellik sunuyor.
Temmuz herkes için yeni bir başlangıç <br> <br> Karaca, birçok ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat tedbirleri uyguladığını, ancak kısıtlamaların temmuz ayı itibarıyla gevşeyeceği yönünde kararlar alınmaya başlandığını dile getirdi.
Turistlerin daha yoğun gelmesiyle temmuz herkes için yeni bir başlangıç olacak diyen Karaca, festivallerinin yoğun olarak Rus ve Alman turistlerden ilgi gören bir etkinlik olması dolayısıyla bu iki pazarda meydana gelecek hareketliliğin kendilerine de olumlu yansıyacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.
Hazırlıklar tamamlandı: 'Kayıp Kent Atlantis' kum üzerinde yükseldi
Antalya'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivalinde heykellerin yapımı tamamlandı. Eserlerde heykeltıraşlar tema gereği "Kayıp Kıta Atlantis"ten esinlendi. Festival direktörü Cem Karaca, "Bu yıl işlediğimiz 'Atlantis' teması efsanevi olması, belge ya da bilgi olmaması nedeniyle sanatçılarımızın hayal gücüyle ortaya koydukları fantastik eserleri barındırıyor" dedi.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, yapılan antlaşma gereği Yoroz Feneri’ni 49 yıllığına belediye bünyesine dahil ettiklerini belirterek burasını aslına uygun şekilde modernize edilerek insanların hizmetine sunmaya hazırlandıklarını söyledi.
Projenin hayata geçmesi halinde Türkiye’de ilk olacağını kaydeden Nuhoğlu, Türkiye’de en güzel gün batımının izlendiği yerlerden biri Yoroz Feneri’dir. Yoroz Burnu, Karadeniz’de Sinop burnundan sonra karanın denize girdiği en büyük burun. Gemilerin bu buruna bindirmemesi için Osmanlı Devleti’nin son döneminde 1886 yılında Fransız mühendislere yaptırılan fenerde, yapıldığı günden beri babadan oğula Bozoklu ailesi fertleri görev yaptı ifadelerini kullandı.
Başkan Nuhoğlu, planladıkları proje için Çarşıbaşı Belediyesi olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden Yoroz Feneri’ni istediklerini ve bu doğrultuda 49 yıllık anlaşma sağladıklarını belirterek fenerin aslına uygun olarak kullanılacağını ve halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.
Nuhoğlu “Çarşıbaşı Yoroz Feneri, gemilerin güvenli şekilde geçmelerini sağlamak amacıyla ceddimiz tarafından Fransızlara yaptırılmış. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi, kendi mirasımıza sahip çıkmama. Ceddimizin bize bıraktıklarını biz hep yok ettik. Biz göreve geldikten sonra Çarşıbaşı Belediyesi olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden Yoroz Fenerini tarafımıza istedik...
Şu anda o antlaşmayı sağladık, 49 yıllığına bizde. Yoroz Fenerini aslına uygun şekilde modernize ederek girişimci veya belediyemiz tarafından insanların hizmetine açmak istiyoruz. Dolayısıyla restoran olur, sosyal tesis olur, o anlamda bir çalışma yaparak buradaki tarihi, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.
En güzel gün batımı buradan izlenir <br> <br> Türkiye’den en güzel gün batımının Yoroz Fenerinden izlendiğini iddia eden Nuhoğlu, “Yoroz Fenerinin olduğu yerde bu kanıtlanmış, Türkiye’de en güzel gün batımının olduğu yerlerden bir tanesi burası. Havadar olması ve tarih kokuyor olması önemli özellikleri arasında yer alıyor. İnşallah yeni bir tarihi eserimizi tekrar modernize ederek insanların burasını keşfetmelerini sağlayacağız. Şu anda burası tamamen unutulmuş. Aslında çok büyük bir yatırım..
Fener halen hizmet veriyor 24 saat çalışıyor. Burasını modernize ettiğimizde restoran veya motel, butik otel gibi yapabilirsek, Trabzon’da turizme bir alan daha açmış olacağız. Tur firmaları buraya gelebilecekler bu sayede keşanımız, balığımız, fındığımızı tanıyacaklar. Dolayısıyla böylece Çarşıbaşımızı Türkiye’de tanıtacağız” diye konuştu.
Türkiye’de ilk olacak <br> <br> Projenin hayata geçmesiyle Türkiye’de ilk olacağına dikkat çeken Nuhoğlu, “Trabzonumuz, Akdeniz sahillerine göre çok daha bakir. Akdeniz’de sadece deniz turizmi var. Bizim hem mavi, hem de yeşil turizmimiz var. Yeşil, Trabzon’da denizle iç içe. O yüzden gün geçtikçe Trabzon’un değeri artıyor. Aslına uygun, tarihine uygun şekilde ilk yapıldığı gibi Arnavut taşından işleyeceğiz. Yaptığımız zaman çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. İnsanlar buraya geldiklerinde ihtiyaçlarını giderebilecekler ayrıldıklarında, tekrar gelmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Türkiye’de ilk olacak” diye konuştu.
135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik tesis olarak hizmet verecek
135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik tesis olarak hizmet verecek
135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik tesis olarak hizmet verecek
135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik tesis olarak hizmet verecek
135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik tesis olarak hizmet verecek
135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik tesis olarak hizmet verecek
135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik tesis olarak hizmet verecek
Türkiye'de ilk olacak: 135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik tesis olarak hizmet verecek
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Burnu'nda 135 yıldır gemilere yol gösteren tarihi Yoroz (Işıklı) Feneri yapılacak projeyle turizm tesisi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.