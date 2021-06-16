Gemicilerin depo ve sığınak alanıydı: Hoynat Adası cazibe merkezi haline geldi

En güzel gün batımı buradan izlenir <br> <br> Türkiye’den en güzel gün batımının Yoroz Fenerinden izlendiğini iddia eden Nuhoğlu, “Yoroz Fenerinin olduğu yerde bu kanıtlanmış, Türkiye’de en güzel gün batımının olduğu yerlerden bir tanesi burası. Havadar olması ve tarih kokuyor olması önemli özellikleri arasında yer alıyor. İnşallah yeni bir tarihi eserimizi tekrar modernize ederek insanların burasını keşfetmelerini sağlayacağız. Şu anda burası tamamen unutulmuş. Aslında çok büyük bir yatırım..