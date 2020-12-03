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Hayat Genç Dergisi Aralık Sayısı raflarda
AKTÜEL

Genç Dergisi Aralık Sayısı raflarda

Genç Dergisi Aralık sayısında yine dolu dolu içeriklerle okuru selamlıyor. “Can Verir Cananı Vermez” diyen dergi, bu ay Hz. Peygamber’e, kutsala yönelik saldırıları gündemine alıyor.

Haber Merkezi Diğer
Genç Dergisi Aralık sayısı.
Genç Dergisi Aralık sayısı.

Süleyman Ragıp Yazıcılar editörlüğünde yayın hayatına devam eden Genç Dergisi, gündeme ilişkin konuları, alanında uzman isimlere ve meselenin bizzat muhatabı olan gençlere soruyor.

  • Derginin Aralık sayısında, Peygamber Efendimiz’e ve İslam'a karşı zaman zaman ülkeler çapında yapılan saygısızlıklar ve hakaretler masaya yatırıldı. En son Fransa bu sorumsuzluğa, alçaklığa yeniden gönüllü olmuştu. Bu hassas konu Müslümanları üzüyor, öfkelendiriyor, doğal olarak da çeşitli tezahürlere sebep oluyor. Bir başka açıdan bakarsak, aslında bu tür menfi tutumlar, hiçbir din, inanç ayrımı da tanımıyor, adeta tüm kutsallara savaş açan insanlar çoğalıyor yeryüzünde. Hâliyle, İslam ve Müslümanlar da daima hedefte oluyor.

Genç Dergisi, mukaddes değerlerimize hakaretlerle ilgili ne gibi sorumluluklar taşıyoruz, özellikle gençler nasıl bir tavır, tutum içinde olmalı, bu konuyu masaya yatırıyor.

“Can Verir, Cananı Vermez Gençler!” başlığıyla okura seslenen derginin bu ayki dosyasına; Prof. Dr. Faruk Beşer, Prof. Dr. Necdet Tosun, Prof. Dr. Süleyman Derin, Prof. Dr. Özcan Hıdır, Doç. Dr. Mustafa Selim Yılmaz, Dr. Ahmet T. Keşli, Dr. Hasan Fehmi Ulus, Dr. Necdet Subaşı, Dr. Osman Sezgin, Dr. Recep Emin Gül ve Muhammed Emin Yıldırım gibi uzman isimler; görüşleriyle zengin katkılar sunuyorlar. Genç isimlerin verdikleri cevaplar ise aşk, şevk ve Peygamber sevgisi dolu.

Dergi; 2020 yılının kısa bir almanağı ile açılıyor. “2020’yi Nasıl Bilirdiniz?” diye başlayan bölümde 2020’nin önemli olaylarına, kayıplarına, kazanımlarına değiniliyor.

Taha Kılınç, İslam’a yönelik bir saldırı ile karşılaştığımızda ortaya konulması gereken eylemlerdeki yöntem ve stratejik noksanlığa “Kurmay Akla Olan İhtiyaç” yazısıyla dikkat çekiyor. Adem Özköse, “Uluğ Bey Rasathanesi’nin Hazin Öyküsü”nü kaleme alırken Tülay Gökçimen, “Namaste İslam” başlığıyla yazdığı yazıyla bu sayıya destek olanlardan.

Reshad Strik ile Söyleşi

Dergide bu ay; yolu bir dönem Hollywood ile de kesişen şimdilerde Trt’de “Ailenin Yeni Üyesi” isimli programla izleyicilerin yakından tanıdığı Reshad Strik ile yapılan söyleşiye yer veriliyor. Reshad Strik; bir Müslüman olarak Hollywood tecrübelerini, manevi değişiminin ne zaman ve nasıl başladığına ilişkin önemli detayları, neden Türkiye’yi seçtiğini bizlerle paylaşıyor.

Şiir Tadında Öyküler, Yazılar, Röportajlar Bu Sayıda

Erhan İdiz “Yolüstü Cesetleri”, Emre Topoğlu “Alışmaya Alışmak”, Dr. Adem Ergül “Aklı İhmal Etme Akılla da Yetinme” Hande Berra “Ölüsünü Bekleyen Mezar Taşları”, S. Bilgehan Eren “İnsan Sesi”, Ender Ekim “Vahşi’nin Çağrısı” Volkan Zamanoğlu “Benim Kutsalım Senin Neyindir?”, Ebubekir Şimşek “Üryan Geldim, Hak’tan Özge Sevdiğim mi Var?” yazılarıyla bu sayıyı renklendiren isimler arasında. Ayrıca Muhittin Şimşek’le kalem sevdası üzerine, Ayasofya Camii İmam-Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ile de caminin tarihi ve ifade ettiği anlam üzerine iki tane güzel röportaj da bu sayıda yer alıyor.

  • Derginin Aralık ayına katkı sunan isimler arasında; Abdullah Uçar, Ahmet Şahin Akbulut, Aydın Başar, Ayşe Yazıcılar, Betül Tutar, Eldar Kerimov, Ender Ekim, Erhan İdiz, Esad M. Eskimez, Gamze Çakır, Gökhan Gökçek, Hatice Betül Karagöz, K. Beyza Kirenci, Hatice Dilruba, Mehmet Nişancı, Metin Karabaşoğlu, M. Lütfi Arslan, M. Tarık Demir, Muaz Erdem, M. Murat Tutar, Murat Kaya, Mustafa Bozoklu, Nurcan Doğan bulunuyor.

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