Genç Dergisi Mayıs sayısı çıktı!

Genç Dergisi Mayıs sayısında Aşk konusunu tüm yönleriyle gündeme taşıdı. Aşk nedir, neye tekabül eder, işimizde aşımızda ve hayatımızda kaybettiğimiz aşkı nasıl bulmamız gerektiği konusunda işin ehli isimlerden dosya için görüşler alındı. Dergide, Türkiye’den ve dünyadan haberlerin yanı sıra kültür-sanat, tarih, gençlik ve teknolojiye dair gelişmeler de yer alıyor.

Dergi, “Ne Var, Ne Yok?” sayfasıyla karşılıyor okurunu. Ülkedeki gelişmeler ve STK’lar hakkında bilgilere yer verilen sayfanın ardından “bi’ dünya haber” bölümünde Müslüman coğrafyalara dair olumlu içerikler aktarılıp umut yeniden yeşertiliyor. Bu bölümde, “Afganistan’da Yeni Çiçekler Yeşeriyor: Jawanan-ı Poya” başlıklı haber incelenmeye değer.

Genç Dergisi’nin “İşine, Aşına, Hayatına Aşk Kat!” başlıklı dosyasında; Şair Bestami Yazgan; “Aşık olmak Maşuka Can Suyu Vermektir” derken, Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu; aşkın aşılması gereken son merhale olduğunu belirtiyor. Akademisyen Ömer Türker ise; aşkı, vuslatın anlamını kaybettiği bir tecrübe olarak yorumluyor. Gülcan Tezcan; “Aşk Bir Heyecan Dalgası Değildir” ifadelerini kullanırken, Kamil Büyüker; ilahi aşkın öneminden bahsediyor. Bu ayın dosyasında, aşk konusuna dair yazı işleri tarafından hazırlanan kitap önerilerine rastlamak mümkün. Aşka dair öncü sayılabilecek Nurettin Topçu, İbn-i Arabi, Yunus Emre, Neşet Ertaş ve Mevlana gibi şahsiyetlerin eserlerinde yer alan alıntıları, dergide bulmanız mümkün.

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“N’APSAK BU GENÇLERİ”

Sosyolog Erol Erdoğan, Ender Ekim ile yaptığı söyleşide; “Gençler Hem Geleceğin Hem Bu Anın Teminatı” diyor. Kitabın ortaya çıkış sürecinden bahseden Erol Erdoğan, gençleri anlama ve onlarla doğru iletişim kurma yöntemleri geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Son olarak Erdoğan, kitabın tartışılması ve üzerinde çalışılması gerektiğini de sözlerine ekliyor.

“GRUP İSTİKAMET”

Derginin ilerleyen bölümlerinde Grup İstikamet solisti Ersin Çevik’le “Ezgiler Eskimez” başlıklı bir röportaj yer alıyor. Ersin Çevik; grubun kuruluş süreci, Müslümanca müzik üretebilmek, mazlum coğrafyaları ezgilerle duyurmak, slow ve hareketli marşların etkisi ile ezgi geleneğinin devam ettirilmesi gibi konulara dikkat çekiyor.

“PROJE YÖNETİMİ”

Muhammed Murat Tutar’ın M. Salih Eroğlu ile yaptığı söyleşi ise, “Benzersiz Sonuca Ulaşmak İçin Geçici Bir Girişim: Proje Yönetimi” başlığıyla okuruyla buluşuyor. Proje yönetimi kavramı, proje yönetiminde karşılaşılan zorlukları, bu alana ilgi duyan gençlere tavsiyelerini ve kitap önerilerini, M. Salih Eroğlu bu söyleşide açıklıyor.

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“TECRÜBE VE DİNAMİZM”

Genç İHH Başkanı Abdullah Muhammed İslam ile yapılan söyleşi, “Tecrübe ve Dinamik Gücü Birleştirmeliyiz” başlığıyla dergide yer alıyor. Muhammed İslam, gençliğin heyecanını korumanın onları dinlemek ve etken bir özne olarak gençlere çalışmalarda yer vermekten geçtiğini bu röportajında belirtiyor.

Derginin Mayıs sayısına; Volkan Zamanoğlu “Aşk İle Ateş Arasındaki İlişki”, Adem Özköse; “Hive’den Başkent Taşkent’e”, Emre Topoğlu; “Sevgili Kendim”, Ayşe Saliha Emon; “Bu Aşkın Katili Sensin”, Ali Altunkaya; “Diz Çökmeyen Bir Dağ”, Tülay Gökçimen; “Dünyada Hiç Müslüman Kalmadı Mı”, Erhan İdiz; “Afganistan’dan Avrupa’ya Bir Yol”, K. Beyza Kirenci; “Anlıyorum Öyleyse Varım”, Ayşe Yazıcılar; “Gençlik İrade Kahramanlığıdır”, Dr. Adem Ergül; “Şeytana Destekte Bulunma Gafleti”, Nurcan Doğan; “Mekan Bana Emanet, Ama Zaman Bende Mi, Bilmiyorum”, Osman Nuri Topbaş; “İffet ve Haya”, Adem Turan; “Romantik Tayfa Sıtkı Caney”, Ender Ekim; “Hayalleri Banka Hesaplarında Çürüyen Çocuklar”, Prof. Dr. Soner Duman; “Allah’ı İnsana Benzer Şekilde Anlatan İfadeleri Nasıl Anlamalı?”, Hatice Özdemir Tülün; “Girişimciliğin Gizli Anahtarı”, Belemir Kopuz Güneri; “Manadaki Hareketlilik”, S. Bilgehan Eren; “Putları Kırmak İçin Yola Çıkanlar, Parayı Kırarak Evlerine Döndüler”, M. Lütfi Arslan; “Asıl Olan Okumaktır”, Dr. Abdullah Uçar; “WhatsApp İlm-i Hali”, Murat Kaya; “Allah’ın Kitabını Ezberden Yazdıran: Hz. Üzeyir”, Hande Berra; “Bir Kuyuda Yirmi Derviş”, Gökhan Gökçek; “Hayalden Gerçeğe Fatih’in Kızılelma’sı”, Fatma Nisa Ertekin; “Huzurevinde En Huzur Olan”, Ahmet Şahin Akbulut; “Düşüncelerini Yeniden Tasarlayalım”, Betül Tutar; “İncelikli Kağıt Oyma Sanatı: Katı’”, Esad Mücahid Eskimez; “Hiç Kitap Mezatında Bulundunuz mu?”, Muaz Erdem; “Gökyüzü Aşkında Fatin Gökmen Gibi Ol”, Muhammed Murat Tutar; “Dijital Güvenlik Kontrol Listesi #5: Sosyal Medya”, Metin Karabaşoğlu; “İmza Sorumluluk”, Mehmet Nişancı; “Sinemada Lens Kullanımı” yazılarıyla destek veriyor.

DERGİYE KATKI SUNAN İSİMLER

Dr. Abdullah Uçar, Dr. Adem Ergül, Adem Özköse, Ahmet Şahin Akbulut, Ali Altunkaya, Ayşe Saliha Emon, Ayşe Yazıcılar, Belemir Kopuz Güneri, Betül Tutar, Emre Topoğlu, Ender Ekim, Erhan İdiz, Esad M. Eskimez, Fatma Nisa Ertekin, Gamze Çakır, Gökhan Gökçek, Hakan Emin Öztürk, Hande Berra, K. Beyza Kirenci, M. Lütfi Arslan, M. Salih Eroğlu, Mahmud Selim Şadoğlu, Mehmet Nişancı, Metin Karabaşoğlu, Muhammed Tutar, Murat Kaya, Nurcan Doğan, S. Bilgehan Eren, Prof. Dr. Soner Duman, Şehadet Taş, Tülay Gökçimen, Volkan Zamanoğlu.

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