Genç Dergisi ocak sayısı çıktı

Editörlüğünü Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın yaptığı Genç Dergisi 1 Ocak itibariyle raflardaki yerini aldı. "Temsil Etmeyen Tesir Edemez" başlığıyla okura seslenen derginin Ocak sayısı, dopdolu içeriğiyle gündeme, özellikle de gençlerin gündemine ışık tutuyor.

Ülke ve dünya gündemine ilişkin haberlerin yer aldığı "Ne Var Ne Yok?" bölümüyle başlayan dergi, dünya Müslümanlarına dair gelişmelerin, güzel detayların yer aldığı "bi dünya haber" ile devam ediyor. "Kanadalı Müslümanlar Siyahî Mirası Anlatıyor" yazısı Kanada Müslümanları hakkında önemli detaylara değiniyor.

DOSYA: Temsil Etmeyen Tesir Edemez

Derginin dosya konusu; gençlerin sıklıkla müzakere ettikleri bir sorunu temel alarak tercih ediliyor: “Ülkemizde birçok alanda, ‘Müslüman Şahsiyeti’ denildiğinde, maalesef akıllara çoğu zaman zedelenmiş bir imaj, itibarını kaybetmiş bir olgu da gelebiliyor. Özellikle gençlerin, bu gürültü ve karmaşa çağında, değerlerimizle ilgili büyük bunalımlar, buhranlar yaşayabiliyor.

Temsil noktasında yetersiz kalındığı bir gerçek. Yani eğitimde, sosyal medyada, siyasette, sosyal hayatta, dernek ve vakıflarda, iş dünyasında, aile hayatında vs. etkin ve yetkin olarak görebileceğimiz "sembol" insanlar azalıyor. Hâliyle, sadece teoride kalan, dil ile ifade edilen lakin gündelik hayata yansımayan birçok güzellik, hakiki temsilcilerinin azlığından dolayı insanlara tesir etmiyor, istenilen inkişaflar da gerçekleşmiyor.

Hâsılı, ‘Temsil Etmeyen Tesir Edemez’ düsturundan yola çıkarak, özellikle gençlerin dikkat kesildiği ve yakından karşılaşmayı arzuladığı bazı hassas noktalarla ilgili, doğru temsil sorumluluğunu masaya yatıracağız. Özellikle din gayreti taşıyan insanların bu önemli mevzuda ıskaladıkları, eksik bıraktıkları ve az önemsedikleri mühim meselelere değinmeyi düşünüyoruz.”

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Dosyaya; Prof. Dr. Necdet Çağıl, Prof. Dr. Halis Aydemir, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr Şemsettin Dursun, Mehmet Nezir Gül, Sadık Yalsızuçanlar ve Melih Tuğtağ'ın yanı sıra gençlerden; Adem Karacan, Bengisu Yüksel, Beyza Nur Kelek, Murathan Koyun, Nurullah Yıldız, Onur Demircan, Süleyman Işık, Şeyma Nur Güngör, Yunus Emre Macar, Yusuf Kuzu katkı sunan isimler arasında yer alıyor.

Abdullah Eren ve İsmail Hakkı ile Söyleşi

Genç Dergisi'ne bu ay YTB Başkanı Abdullah Eren ve ekranların tanınan yüzü İsmail Hakkı ile yapılan röportajlar damgasını vuruyor. YTB Başkanı Abdullah Eren; "Bütün Faaliyetlerimizin Temeli, Merkezi, Öznesi: İnsan" diyor. Kendisiyle ve sinema sektörüyle alakalı dikkat çeken açıklamalar yapan oyuncu İsmail Hakkı ise gençlere bir çağrıda bulunuyor; "Güçlüden yana olmak zayıflıktır. Olmasınlar. Hak’tan yana olmak varken…"

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Zengin Yazar Kadrosuyla Yola Devam

Taha Kılınç "DM Halvet Sayılır mı?", Adem Özköse "Masal Şehir Buhara", Tülay Gökçimen "Filistin'de Cesur Bir Osmanlı Köyü", Erhan İdiz "Üç Mecburi Ayrılık", Emre Topoğlu "Kafamız Karışık Göğe Bakalım", Aydın Başar "Endülüslü Bilgenin Öğüdü", Dr. Adem Ergül "Ey Dil Sen Sadece Dil Değilsin", Hatice Özdemir Tülün "Gerçek Muhsinler", Dr. Abdullah Uçar "Yolu Uzun Olanlar İçin Olmazsa Olmazlar-2", Prof. Dr. Soner Duman "Allah'ın Evreni Altı Günde Yaratmasının Hikmeti", Murat Kaya "Mümin Kadınlara Örnek: Hz. Asiye", S. Bilgehan Eren "İçimizde Sessiz Bir Korku Var, Mevsim Sonbahar", M. Lütfi Arslan "Önce Seni Senin Tanıman Lazım", yazılarıyla dergide yer alıyor.

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Tarih, Bilim, Teknoloji Genç Dergisi’nde

Okurları derginin ilerleyen bölümlerinde "Doğuya Yapılan Büyük Seferler" başlığıyla Gökhan Gökçek karşılıyor. Esad Mücahit Eskimez de kültür-sanat bölümünde "Yaratılanı Niye Severiz?" sorusuna başka bir perspektiften cevap arıyor. Muaz Erdem, her sayıda olduğu gibi bu sayıda da uzay alanındaki gelişmeleri bizlerle paylaşıyor. Muhammed Murat Tutar'ın da son zamanların gündemi meşgul eden dijital güvenlik üzerine bir yazısı bulunuyor.

Genç Dergisi'nin Ocak sayısında yer alan isimlerin tamamı şu şekilde: Abdullah Uçar, Adem Ergül, Adem Turan, Ahmet Emin Güler, Ahmet Şahin Akbulut, Aydın Başar, Ayşe Saliha Emon, Belemir Kopuz Güneri, Betül Tutar, Ebubekir Şimşek, Ender Ekim, Esad M. Eskimez, Gamze Çakır, Gökhan Gökçek, Hande Berra, Hatice Betül Karagöz, İbrahim Baran, K. Beyza Kirenci, Mehmet Nişancı, Metin Karabaşoğlu, M. Lütfi Arslan, M. Tarık Demir, Muaz Erdem, M. Murat Tutar, Murat Kaya, Nurcan Doğan, Reyhan Yaman, S.Bilgehan Eren, Soner Duman, Tülay Gökçimen, Ufuk Çelik, Volkan Zamanoğlu, Yusuf Kandil.



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