Genç Dergisi'nin Eylül 2020 sayısı çıktı

Günümüzde her yerden bireyselciliğin pompalandığı bu dönemde, aile hâlâ en büyük kale. Ve özellikle gençlerin kendi anne-babalarıyla, kendi kardeşleriyle ilişkileri çok büyük bir ehemmiyete sahip.
- Babasının ne iş yaptığını bilmeyecek kadar babasıyla ayrı hayatlar yaşayan çocuklar artıyor. Gençler ise oyunlardaki ve sosyal medyadaki karakterleri babalarından, annelerinden iyi tanıyorlar. Çocuklarımızı babaları değil karakterler yetiştiriyor.
Genç Dergisi Eylül sayısında gençlerin aileleriyle olan ilişkilerini masaya yatırmak; birbirlerini ne kadar tanıdıklarını görmek ve “Ailemiz bizim neyimiz olur?” sorusunu gündemine aldı.
Derginin bu sayısında; sosyolog, psikolog, eğitimcilere ve meselenin direkt muhatabı gençlere sorular soruldu.
- Bu sayıda;
- Sosyolog, radyo programcısı ve yazar Serpil Özcan’la aile kavramının toplum için ifade ettiği değerler konusunda söyleşi gerçekleştirildi.
- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, akabinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bulunan, iyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Dr. Selim Argun ile “eşine az rastlanır öğrencilik serüveni” başta olmak üzere öncülük ettiği şûraları ve ümmet buluşmaları soruldu. Gençlerin çok merak ettiği YLYS programı üzerine merak edilenler de röportajda konuşulanlar arasında.
- Bugün fotoğraf çekmek saniyeler alan bir iş olsa da aynı zamanda dijital dünyada profesyonel yaşamın önemli bir parçası ve spesifik bir uğraş. Biz de bu düşünceyle fotoğraf eğitmeni Zübeyir Süğlün ile bir söyleşi yer alıyor.
- Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan “Gençlik Bağlamında Din İstismarıyla Mücadele” ismiyle kolektif bir şekilde hazırlanmış yeni bir kitap çıktı. Kitaptaki bir bölümün de yazarı olan DİB Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt görüşleriyle önemli bilgiler paylaşıyor.
- Emre Topoğlu’nun ilk eseri olan “İzi Kalır” yakın zamanda okuyucuyla buluştu. İlk kitapların heyecanı bir başkadır, Emre Topoğlu’nun ilk kitabını, hayatın insanda bıraktığı farklı izleri ve çocukluğun heyecanları Genç Dergisi’nin son sayısında.
- Dopdolu röportajlar ve alanında uzman birçok ismin kaleminden yazılar GENÇ'in 168. sayısında sizleri bekliyor.