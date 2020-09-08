Genç Dergisi'nin Eylül 2020 sayısı çıktı

Günümüzde her yerden bireyselciliğin pompalandığı bu dönemde, aile hâlâ en büyük kale. Ve özellikle gençlerin kendi anne-babalarıyla, kendi kardeşleriyle ilişkileri çok büyük bir ehemmiyete sahip.

Babasının ne iş yaptığını bilmeyecek kadar babasıyla ayrı hayatlar yaşayan çocuklar artıyor. Gençler ise oyunlardaki ve sosyal medyadaki karakterleri babalarından, annelerinden iyi tanıyorlar. Çocuklarımızı babaları değil karakterler yetiştiriyor.

Genç Dergisi Eylül sayısında gençlerin aileleriyle olan ilişkilerini masaya yatırmak; birbirlerini ne kadar tanıdıklarını görmek ve “Ailemiz bizim neyimiz olur?” sorusunu gündemine aldı.

Derginin bu sayısında; sosyolog, psikolog, eğitimcilere ve meselenin direkt muhatabı gençlere sorular soruldu.