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Hayat Genç Dergisinin kasım sayısı raflarda
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Genç Dergisinin kasım sayısı raflarda

Genç Dergisinin kasım sayısı raflarda Genç Dergisi kasım sayısı, soruları olan gençleri gündeme taşıdı. Dergi; "Allahım Sorularım Var" başlığıyla okurlara sesleniyor.

Haber Merkezi Diğer
Genç Dergisi kasım sayısı.
Genç Dergisi kasım sayısı.

Editörlüğünü Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın yaptığı, "Ebedi Gençlik Dergisi" mottosuyla gençliğe seslenen, her alandan zengin yazar kadrosuyla dikkat çeken içeriklere imza atan Genç Dergisi, kasım sayısında gençlerin dine ilişkin sorularını gündeme taşıdı.

UZMANLARIN YANI SIRA GENÇLERE DE SORULDU

Son yıllarda gençlerin zihin dünyasını sıklıkla meşgul eden sorular, alanında uzman isimlerin yanı sıra bizzat gençlere de soruldu.

  • Dosyada; "Gençler sorularının cevaplarını nerelerde arıyor? Zor sorusu olanlar, tatmin edici cevaplar bulabiliyor mu? Popüler isimler gönüllerdeki sorulara hikmetle mi yoksa sözün şehvetine kapılarak mı cevap veriyor? Soru sorma adabı var mıdır, varsa bu hangi ölçüleri, ilkeleri barındırır? İslam bütün sorulara cevap verir mi?" tarzında gençlerin sıkça tartıştıkları sorulara cevaplar arandı.

Derginin dosyasına; Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Abdurrahman Dilipak, Abdullah Yıldız, Selim Cerrah, Prof. Dr. Ramazan Biçer, Prof. Dr. Ömer Çelik, Dr. Faruk Öndağ, Hidayet Erdoğan, Abdullah İslam, Yavuz Yiğit gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de destek vererek, gençlerin sorularına birikimleri doğrultusunda cevaplar verdiler.

Taha Kılınç, Tülay Gökçimen, Dr. Adem Ergül, Prof. Dr. Soner Duman, Erhan İdiz, Adem Özköse, Hatice Özdemir Tülün, Abdullah Uçar, Ali Tan, Ahmet Şahin Akbulut, Aydın Başar, Betül Tutar, Ebubekir Şimşek, Emre Topoğlu, Ender Ekim, Ethem Cebecioğlu, Esad M. Eskimez, Furkan Özkul, Gökhan Gökçek, Halit Yasir Özoğul, İbrahim Baran, İsa Turgut İnci, Mehmet Nişancı, Metin Karabaşoğlu, Muaz Erdem, M.Murat Tutar, Murat Kaya, Salih Yüzgenç, S. Bilgehan Eren, Volkan Zamanoğlu bu ay dergiye yazılarıyla destek olan isimler arasında.

15. YILA ÖZEL KİTAP HEDİYESİ

Genç Dergisi 15. yıla özel abonelerine, gençlerin sordukları temel sorulara yönelik cevapların yer aldığı Prof. Dr. Soner Duman'ın "Allahım Sorularım Var" isimli eserini hediye edecek.

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