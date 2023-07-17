Genç editör kalbine yenildi

25 yaşındaki Kanal7 Medya Grubu editörü Safiye Nur Saydan, kalp krizi geçirerek vefat etti. Alınan bilgiye göre önceki akşam evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Saydan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 aylık hamile olan Saydan’ın cenazesi Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Saydan’ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye paylaşımında bulundu. Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Haber 7 Editörü Safiye Nur Saydan Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Kanal 7 Medya Grubu’na başsağlığı diliyorum.“ Anadolu Yayıncılar Derneği ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de taziye mesajı yayınlayarak Haber7 ailesinin acısına ortak oldu.