Genç Kart’la müzeler ücretsiz

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 13'üncü yılda da göçten geldi. Eskikaraağaç Leylek Köyündeki Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren Leylek'in gelenekselleşmiş fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi. Tüm dünyanın şahit olduğu dostluk bu yıl bir kez daha kanıtlandı. Yaren Leylek ve Adem amcanın görüntüleri kısa sürede tüm dünyada yeniden gündem oldu. İşte o muhteşem görüntüler...