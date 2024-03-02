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Hayat

Genç Kart’la müzeler ücretsiz

18 yaşını dolduran gençler 1 yıl boyunca sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek.

04:00 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:20 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceği Genç Kart uygulaması Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce 18 yaşına giren gençlere 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceklerini bildirmişti.

ÜCRETSİZ SANAT ETKİNLİĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Genç Kart isimli kültür ve sanat projesi kapsamında gençler, bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde düzenlenen özel etkinlikler dâhil olmak üzere ücret ödemeden yararlanabilecekler.

BAŞVURU E-DEVLET’TEN

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olan gençler e-Devlet üzerinden başvurarak dijital ortamda Genç Kart’larını oluşturabilecek ve kullanmaya başla-yabilecekler. Gençler 18 yaşını doldurdukları günden itibaren 1 yıl boyunca ücretsiz yararlanma hakkına sahip olacaklar.




#Gezi
#Müze
#Genç Kart
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