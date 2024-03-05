Genç sanatçı destek bekliyor

Üniversite öğrencisi Öykü Yanık, İtalya'daki Saluzzo Opera Akademisi'ne şef asistanı olarak seçildi. Bugüne kadar yurt içinde ve dışında birçok orkestra ve koroyla çalışan 22 yaşındaki Yanık, akademiye gidebilmek için maddi destek aradığını söyledi. Genç sanatçı Avrupa'da iyi bir eğitim alarak Türk operasına daha fazla katkı sağlamayı amaçladığını dile getirerek, “Giulio Cesare isimli bir operanın asistan şefi olarak görev alacağım. Eğer bu bahsettiğim opera akademisine de gidebilirsem, benim için çok önemli bir adım olacak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için yurt dışındaki orkestralarda çalışmak istiyorum” dedi.