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Genç seyyahlar İstanbul’u tanıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından yürütülen “İstanbul’un Seyyahı Seyyahın İstanbul’u” projesi, İstanbul’da yaşayan çocuk ve gençleri 21. yüzyılın seyyahı yapmayı hedefliyor.

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Kültür Sanat Servisi Yeni Şafak
Genç seyyahlar İstanbul’u tanıyor
“İstanbul’un Seyyahı Seyyahın İstanbul’u” projesi tanıtıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) tarafından yürütülen “İstanbul’un Seyyahı Seyyahın İstanbul’u” projesi tanıtıldı. Toplantıda konuşan üniversitenin rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, İstanbul’un seyyahların ilgi odağı olduğunu belirterek şunları söyledi: “İstanbul, nice seyyahların, seyahatlerin ilgi odağı, mekanı olmuş. Maalesef bizim ders kitaplarımızda bu topraklardan çıkan Evliya Çelebi, tuhaf masallar anlatan, okunup inanılmayacak şeyler söyleyen, mübalağacı Osmanlı gezgini olarak anlatılmıştır. Bu yüzden bakış açımız sağlıklı değildi.”

Projenin koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlhami Danış da Evliya Çelebi’nin 17. yüzyılda İstanbul'u en iyi yaşayan ve anlatan seyyahların başında geldiğini söyleyerek projenin içeriğinden bahsetti. Danış, “21. yüzyılda genç seyyahlar İstanbul’u gezecek, 17. yüzyılın İstanbul’una daha farklı bir perspektifle bakacaklar ve kendi seyahatnamelerini oluşturacaklar. Proje kapsamında 96 öğrenciyle beraber İstanbul’u deneyimleyeceğiz ve projenin çıktısını hem seyahatname metni hem de kısa film, animasyon film şeklinde ürüne dönüştüreceğiz” dedi. Danış, eylülde proje kapsamında yaratıcı yazarlık atölyesine başlayacaklarına işaret ederek, kısa film, animasyon atölyelerinin yanı sıra bölge olarak Fatih, Üsküdar, Eyüp’te Evliya Çelebi’nin anlatısından yola çıkarak bir gezi rotası çizeceklerini anlattı.

“İstanbul’un Seyyahı Seyyahın İstanbul’u” projesi, çocuk ve gençlerin şehirle iletişimlerini ve deneyimlerini kuvvetlendirerek, yaratıcılıklarını ve sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığındaki projeye, Üsküdar’da okuyan ortaokul ve lise çağındaki çocuk ve gençler katılabilecek.

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