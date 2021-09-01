Genç yetenekler Afyonkarahisar'da!

Esenlerli gençleri, hayallerini süsleyen üniversitelere hazırlayan Genç Yetenek BESYO Akademi, büyük taarruzun yıl dönümünde Afyonkarahisar’ı ziyaret etti. 25 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen program kapsamında kültür gezileri düzenlendi ve çeşitli müsabakalar yapıldı.

ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİLER

Genç Yetenek BESYO Akademisi’nde eğitim alan gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tarafından büyük taarruzun başlatıldığı sevk ve idare edildiği Kocatepe’yi ziyaret etti. Zafer Müzesi’nde savaşta kullanılan mühimmatları, kumanyaları ve mermileri inceleyen gençler, Şuhud Atatürk Evi, Yüzbaşı Agâh Şehitliği VE Ulu Camii’yi ziyaret etti.

RENKLİ MÜSABAKALARDA YARIŞTILAR

Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı ile görüşen gençler ardından Afyon Belediyespor ile kıyasıya rekabetin yaşandığı dostluk maçında ter döktü. Genç Yetenek BESYO Akademi’de eğitim alan kız öğrenciler ise Pickleball müsabakasında seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı.

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