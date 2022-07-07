Gence Uğur Işılak’ı ağırladı

Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de düzenlenen “Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Gecesi”nde Uğur Işılak konser verdi. Türkiye’nin Gence Başkonsolosluğu’nun girişimi ve Gence Valiliğinin desteğiyle Haydar Aliyev Meydanı’nda düzenlenen programı Vali Niyazi Bayramov, Başkonsolos Zeki Öztürk ve çok sayıda Genceli izledi. Şehitlerin anılması ve saygı duruşuyla başlayan programın ilk bölümünde Gence Devlet Filarmonisi sanatçıları sahne alarak “Mehter” ve “Nuri Paşa” marşlarını çaldı. Programın ikinci bölümünde ise sanatçı Uğur Işılak sahne alarak sevilen eserlerini seslendirdi. Sözleri ve müziği Işılak’a ait olan “Azerbaycan, Türkiye’dir” şarkısı ise seyircilerden alkış aldı.