​Gençler dijital dergi yayınlayacak

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen “Dijital Dergicilik Okulu” kapsamında “Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi” projesine başvurular başladı. Düşünebilen, araştırma yapabilen, araştırma bulgularını harmanlayarak yeni değerler üretebilen bir genç neslin yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen eğitimlere başvurular, 30 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

Dijitalleşen çağda gençlerin çağa uygun olarak geleneksel dergiciliği, dijital enstrümanları aktif olarak kullanarak kendilerini ifade edebildikleri bir okul olarak kullanabilmelerinin yolunu açmayı hedeflenmektedir.

Dijital ortamda sürdürdüğü eğitimlerle yeni editörler, yeni genel yayın yönetmenlerini kültür camiasına kazandırma amacıyla başlatılan okulu, “dijitaldergicilikokulu.com” adresinden ücretsiz başvuru yapabilecek.

Eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrenciler, çevrimiçi olarak 6 ay boyunca 192 saat eğitimden geçerek kendi dergilerini yayımlayabilecek. Online atölyelerin yanı sıra çeşitli iletişim araçları ile öğrencilere Genç Yazar ekibiyle 7/24 mentör desteği sağlanacak.

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Okul kapsamında bugüne kadar içerik hazırlama, tasarım, editörlük, tashih gibi verilen eğitimler neticesinde 212 genç editör unvanı kazanırken 380’den fazla dijital dergi okurların beğenisine sunuldu.

Projenin Bazı Kazanımları ● Yazı yazma ● Editörlük ● Yazı toplama & derleme ● Tasarım ● Estetik yaklaşım ● Röportaj yapma ● Tema hazırlama ● Dosya hazırlama ● Araştırma yapma ● İçerik tasnifi ● Grup çalışması