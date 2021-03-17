​Gençler İstiklal Destanı programında buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen programa Türkiye’nin 81 ilinden imam hatip lisesi öğrencileri katıldı. Önceki yıllarda Ankara ve Kocaeli’nde yaklaşık bin kişinin iştirakiyle düzenlenen program, bu yıl salgın önlemleri nedeniyle sınırlı katılımla yapıldı. Program, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emre Başkurt’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Akif tüm mazlumların kahramanı

Programın açılışında gençlere hitap eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; bir milletin hissiyatını, inancını, düşüncesini ortaya koyan güzel mısraların sahibi olarak Mehmet Akif’in yediden yetmişe tüm insanların gönlünde taht kuran bir isim olduğunu söyledi. Akif’in sadece Türk milleti için değil tüm mazlum milletler için de bir istiklal ve bir hürriyet kahramanı olduğunu kaydeden Kasapoğlu, “Onun sesiyle, onun şuuruyla ve inancıyla yetişen nesiller de işte bu kutlu coğrafyanın en büyük teminatıdır” dedi. 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak kutlanmasının Meclis’ten birlik ve beraberlikle çıktığını hatırlatan Kasapoğlu şöyle konuştu:

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“İnanıyorum ki bu topraklar; bu aziz milletle bu ruhla, bu şuurla yaşamaya devam edecek. Türkiye’nin gelecek nesilleri önceliğin Türkiye olduğunu, birliğimiz ve kardeşliğimiz olduğunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmadan yarınlara inançla, azimle koşacaklar. İnanıyoruz ki bir oldukça, beraber oldukça kardeş oldukça hiçbir engel bu aziz milleti, bu güzel gençliği yolundan döndüremeyecek”

Gençlerimize inancımız tam

Mehmet Akif’in Asımın nesli olarak ifade ettiği gençliğin izini sürdüklerini ve yaptıkları çalışmaları gençliğimiz adına vekaleten yürüttüklerini belirten Kasapoğlu, “İnanıyoruz ki bu kutlu coğrafyanın sadece yarınları değil bugünleri de siz değerli gençlere emanet. Çok hızla değişen dönüşen bir dünyadayız. Gençlerimizin bu dinamizme uygun bir şekilde bu dünyada kendilerini hazırlamaları, hem de üretken bir şekilde yer almaları gerektiğine inanıyoruz” dedi. Bu ülkenin istiklal destanını yazanların ülkenin yiğit gençleri olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Onlara düşen bu milleti, bu vatanı korumak, istiklal ve istikbal mücadelesini güçlü bir şekilde gerçekleştirmekti. Bugün de gençlerimize düşen dik durmak, daime yola devam etmek, gerektiğinde azimle inançla çalışmak, yorulmadan usanmadan, cesaretle ve heyecanla yarınlara koşmaktır. Bu anlamda gençlerimize inancımız tam. Bu güzel gençler bizi hiçbir zaman mahcup etmediler.

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Geleceğin liderleri burada yetişiyor

Programa ev sahipliği yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da Mehmet Akif Ersoy’un bir veteriner, Kur’an mütercimi ve şair olduğunu hatırlatarak, “Buradan ilhamla çok iyi bir eğitim, çok iyi bir teknoloji ve inovasyonla yoğrulmuş bir gençlik bekliyoruz” dedi. Genç önderler ve genç liderlerin kendisini her zaman etkilediğini belirten Yılmaz, ”Liderlik vasıfları bu gibi faaliyetlerde bulunmakla, ders dışı etkinliklerle gelişiyor. ‘Sadece derslere girerek üniversiteli olunmaz sloganı’ bize ait. Gönüllülük faaliyetleri, bu etkinlikler sizi geleceğin liderleri haline getiriyor. Lütfen yüzmeyi öğrenin, sahada olmanız, ıslanmanız gerekiyor ancak o zaman iyi bir yüzücü olursunuz” diye konuştu.

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Gençlik hep en önde

ÖNDER Genel Sekreteri Abdullah Ceylan ise açılış ve selamlama konuşmasında, iman aşkıyla satırlara dökülmüş İstiklal Marşı temasıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Asımın nesli olan gençlerimiz, tarihin en zorlu dönemlerinde daima üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş ve adını altın harflerle tarihe yazdırmıştır” dedi. Bugünkü gençlik için de aynı şeyi söylemenin mümkün olduğunu belirten Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Bugüne kadar kimi zaman sahanın en önünde, kimi zaman fikri boyutta en önde gençlik olmuştur. O ruhun artık var olmadığına inananlar dönüp Çanakkale tepelerine, Kıbrıs siperlerine, 15 Temmuz gecesine, bugün bu salona baksınlar. Gençlerimiz o ruhu, o enerjiyi, o sinerjiyi yeniden kuşanacaklardır inşallah.

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Heyecanı birlikte yaşamak istedik

ÖNDER Gençlik Başkanı Resul Çiftci de, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildiğini hatırlatarak, “Biz de gelenekselleşmiş olan Genç Gönüllüler Buluşmasını İstiklal Marşı temasıyla yapmaya karar verdik. İstedik ki, milli mücadelenin ve bağımsızlığın sembolü olan marşımızın 100. yıl dönümünde bu heyecanı ve ruhu birlikte yaşayalım” dedi. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif’in hayatıyla, inancıyla, sanatıyla gençlere örnek teşkil ettiğini belirten Çiftci, “O haksızlığa uğradığında bile hizmete devam etmiş gerçek bir vatanseverdir. Bir istiklal aşığıdır. Her mısraıyla yüreklere dokunan istiklal ve istikbal mücadelesi olan istiklal marşımızı bizlere armağan etmiştir. İstiklal Marşımız, o gün olduğu gibi bugün de milletin sesi, özü ve ruhudur. Akif’in azmi 21. Yüzyılda gençlere çok şey ifade etmektedir, bize yıllar evvelinden seslenmekte ve ilham olmaktadır” diye konuştu.

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İstiklal bilinci, 15 Temmuz ruhunu hazırladı

Açılış ve protokol konuşmalarından sonra programın açılış dersini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı “İstiklalden İstikbale Sözel Vatanımız: İstiklal Marşı” başlıklı sunumuyla gerçekleştirdi.

Mehmet Akif’in birtakım kavramları, değerleri diri tuttuğunu ve günümüze taşıdığını belirten Andı, 2015 yılında 100. Yılında Çanakkale Şehitlerine şiirinin gündeme alınmasının ve sıkça tekrarlanmasının 15 Temmuz bilincini oluşturduğunu söyledi. Andı sözlerini şöyle sürdürdü: Bu bilinç gençlerin hafızasına tekrar ve tekrar nakşedilmemiş olsaydı belki de 15 Temmuz gecesi şehitliği göze alarak bu millet kendisini tankların önüne atmayabilirdi. Bunu hazırlayan bir ruh vardı, o ruh da Mehmet Akif’in Çanakkale Şehitlerine şiiriydi, İstiklal Marşıydı. Biz bugün İstiklal Marşı dediğimiz zaman istikbali de birlikte anıyoruz. İstiklal Marşımız birçok kesimin zannettiği gibi yüzü geçmişe dönük, tarihselci bir metin değildir. Geçmişe dönük oluşturduğu birikimle bizi geleceğe hazırlar.

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Mehmet Akif ve mücadele

Program protokol konuşmaları ve açılış dersinin ardından öğleden sonraki oturumlarla devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, “Anadolu İrfanından İstiklal Destanına”, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz “21. Yüzyılda Asımın Nesli ve İstikbalin Manevi Mimarları” ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Macit “Şair, Düşünce Adamı: Mehmet Akif Ersoy” üzerine birer konuşma yapacak. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın video konferans yoluyla gerçekleştirdiği konuşma ile sona erecek.