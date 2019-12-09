Hayat Gençler Kudüsü gönüllere yazacak
AKTÜEL

Gençler Kudüs’ü gönüllere yazacak

Burak Derneği’nin “Kudüs’ü Gönlüne Yaz” projesiyle gençler, Kudüs’ü doğru tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda etkinlikler düzenleyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kudüs
Kudüs

Burak Derneği Gençlik Birimi tarafından düzenlenen “Kudüs’ü Gönlüne Yaz” projesi kapsamında 366 gönüllü genç, okullarda Kudüs’ü anlatacak. “Kudüs’ü Gönlüne Yaz” projesi final programı, Üsküdar’daki dernek merkezinde yapıldı. Programda konuşan Gençlik Birimi Başkanı Mehmet Şirin Karpuz, “Kudüs’ü Gönlüne Yaz” projesi hakkında bilgi verdi. Karpuz, Türkiye’de Kudüs bilincini yayarak Mescid-i Aksa ve Kudüs’e yönelik projeler geliştiren Burak Derneğinin “Kudüs’ü Gönlüne Yaz” projesiyle evlere, okullara Kudüs’ü taşıdığını anlattı. Genç Burak ekibinin 65 il ve 2 ülkeden 366 katılımcı ile yola çıktığını ifade eden Karpuz, bu proje ile Kudüs’ü anlatabilecek yaş, cinsiyet, meslek fark etmeksizin gönüllüler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Program sonunda projeye katılarak başarılı olan gençlere sertifika takdimi yapıldı.

3 KİTAP HAZIRLANDI

Türkiye’de Kudüs bilinci ve Filistin konusunda insanların yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünerek böyle bir proje oluşturduklarını ifade eden Karpuz, şunları aktardı: “Bizler evlerimizde, okullarımızda temel düzeyde Kudüs’ü anlatabilecek kişi yetiştirelim gayretiyle yola çıktık. Katılımcılar ister Burak Derneği çatısı altında sunumlara gitsin isterlerse bireysel gidip anlatsınlar istiyoruz. Projemize başvuran kişiler arasından 366 arkadaşımızı seçtik ve çalışmaya başladık. Bu süreçte Kudüs’le ilgili araştırmalar, okumalar, görsel çalışmalar yaptık. Aylarca süren çalışma sonunda üç kitap, çok sayıda makale ve doküman ürettik. Çok başarılı interaktif bir eğitim süreci geçirdik.”

MATERYAL DESTEĞİ VERECEĞİZ

Proje Koordinatörü Sevanur Caner ise eğitim süreci boyunca çalışmalara katılan ve başarılı olan gençlere hazırladıkları materyalleri göndererek yola devam edeceklerini belirterek, bu kişilerin de Kudüs hakkında sunum yapmaya yetkin hale geleceklerini kaydetti. Program sonunda projeye katılarak başarılı olan gençlere sertifika takdimi yapıldı.

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