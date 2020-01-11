Hayat Gençler tatilde kamp kuracak
AKTÜEL

Gençler tatilde kamp kuracak

Yarı yıl tatilinde gençler Türkiye’nin çeşitli kentlerindeki kamplarla dinlenirken eğlenme imkanı bulacak. AKUT’un Sarıkamış’taki Doğada Yaşam Kampı’nda kış koşullarında hayatta kalma eğitimi alacak; Aile-Çocuk Uzay Kampı’nda ise sanal Mars gezisine katılacaklar. Kamplardan bazıları ebeveynlere de ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yarı yıl tatilinin başlayacağı 17 Ocak’tan itibaren Türkiye’nin çeşitli kentlerinde çocuk ve gençlik kampları düzenlenecek. Bazı kamp organizasyonları, ebeveynlere de ev sahipliği yapacak. AKUT’un “Doğada Yaşam Sömestr Kış ve Kayak Kampı”na, 8-12 ve 13-16 yaş gruplarında çocuk ve gençler katılabilecek. Kamp, Kars Sarıkamış’ta, Kayı Oba Villaları’nda gerçekleştirilecek. Katılımcılara kayak, baton, kayak botu, kask gibi malzemeler de ücretsiz olarak dağıtılacak. Kampa son başvuru tarihi 13 Ocak.

UZAYA ÇIKACAKLAR

İzmir’deki Ege Serbest Bölge AŞ (ESBAŞ) tarafından işletilen Aile-Çocuk Uzay Kampı’na, 7-10 yaş grubundaki çocuklar ebeveynleriyle katılabilecek. 17-19 ve 24-26 Ocak tarihlerinde iki dönem halinde düzenlenecek kampta gerçek uzay mekiği görevlerinde yapılan çalışmalar canlandırılacak. Kamp sırasında katılımcılar astronot simülatörünü kullanacak, tek kademeli model roket yaparak fırlatacak, astronot kıyafetlerinin tanıyacak, sanal Mars gezisine katılabilecek.

SANATTAN TEKNOLOJİYE

  • Oyun Kampta tarafından düzenlenen Kazdağları Doğa Kampı, 18-20, 21-23 ve 24-26 Ocak tarihlerinde üç dönem halinde gerçekleştirilecek. Geleceğin Yıldızları tarafından düzenlenen kayak ve snowboard kampı, 24-29 Ocak tarihlerinde yapılacak. “Hayal Eden Çocuk Yoga ve Sanat Kampı”, 20-24 Ocak tarihlerinde Muğla’da gerçekleştirilecek. Kampa Gidelim mi Baba adlı organizasyon tarafından 19-24 Ocak tarihlerinde Kars Boğatepe köyü, Çıldır Gölü, Ani Harabeleri Çocuk Kampı düzenlenecek. İstanbul’daki Özyeğin Üniversitesi’nde konaklamalı gerçekleşecek Sömestr Maker Kampı’na ise liseli gençler katılabilecek.

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