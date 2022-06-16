Hayat Gençlerin gözünden bağımlılık
KÜLTÜR SANAT

Gençlerin gözünden bağımlılık

Yeşilay’ın bu yıl 6. kez düzenleyeceği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı. Bu yıl “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı”nı konu edecek olan festivale 16 Eylül’e kadar başvurulabilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerin gözünden bağımlılık
Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması

Yeşilay’ın bu yıl 6. kez düzenleyeceği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı. Bu yıl “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı”nı konu edecek olan festivale 16 Eylül’e kadar başvurulabilecek. Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde örgün eğitim gören öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserlerle katılabilecek. Eserlerin, son 12 ay içinde çekilmiş, 30 saniye ile 5 dakika arası uzunluktaki kurmaca veya belgesel filmler olması gerekiyor. Her iki kategoride birinci 18 bin TL, ikinci 13 bin TL ve üçüncü 8 bin TL ödülün sahibi olacak. En fazla 3 eserle başvurulabilecek yarışma hakkında bilgilere kisafilm.yesilay.org.tr’den ulaşılabilecek.

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