Gençlerin tehlikeli oyunu ormanı yakacaktı

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde okulların bulunduğu ormanlık alanda bir grup genç otluk alana yaktıkları torpili fırlattı. Bir süre sonra dumanların yükselmesiyle alev almaya başlayan anızlar bir çok yere yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, polis olayla ilgili tahkikat sürdürüyor.