|
Hayat

Gençlerin tehlikeli oyunu ormanı yakacaktı

Bursa’da gençlerin otluk alana attığı torpil yangına sebep oldu. Anızlarda başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan güçlükle söndürülürken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

09:23 . 25/09/2023 Pazartesi
IHA
Yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın büyümeden söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde okulların bulunduğu ormanlık alanda bir grup genç otluk alana yaktıkları torpili fırlattı. Bir süre sonra dumanların yükselmesiyle alev almaya başlayan anızlar bir çok yere yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, polis olayla ilgili tahkikat sürdürüyor.

Otluk alanda torpil

Yangını gören bir vatandaş, “Yoldan geçerken dumanların çıktığını gördüm. Ben de yangın tüpüyle müdahale ettim. Söylenenlere göre bir grup genç, otluk alana torpil atıyor, bundan dolayı yangın çıkıyor. Neyse ki ormana sıçramadı” diye konuştu.

#Bursa
#Nilüfer
#Özlüce Mahallesi
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kayseri'de feci kaza! Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 ölü, 20 yaralı