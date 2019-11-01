Gençlik projede rekor kırdı

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Gençlik Projeleri Destekleme Programı’nda bu yıl katılım rekoru kırıldı. 9 Ekim’de başlayan yoğun ilgi üzerine 1 hafta uzatılıp 30 Ekim’de son bulan başvuru döneminde gençler toplum yararına 25 binin üzerinde hayali projeye dönüştürdü.
KÜLTÜR SANAT ÖNE ÇIKTI
“Fikir Sizden Uygulama Sizden” sloganıyla Türk gençlerinin hayallerini desteklemek üzere sürdürülen Gençlik Projeleri Destek Programı’nda geçmiş yıllarda 3 binlerle sınırlı kalan proje sayısı bu yıl 25 bin 735 adet oldu. En çok başvuru Mersin’den gelirken, projelerin dağılımına bakıldığında yüzde 32 ile kültür sanat öne çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bizim görevimiz gençlerdeki bu potansiyeli ortaya çıkaracak zemini hazırlamak” ifadesini kullandı.
25 BİN LİRA DESTEK
- Türk gençliğinin formda olduğunu, hayal kurarak proje üreten takımların arttığını görmenin sevindirici olduğunu belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, genç beyinlerin fikirlerini hayallerini desteklemenin öncelikli görevleri olduğunu hatırlattı. Gençler bu yıl destek programı kapsamında, gönüllülük, kültür sanat, fiziksel aktivite egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması başlıklarındaki projelerini hazırladı. Program kapsamında desteklenmesi uygun görülen projelere, 5 bin lira ile 25 bin lira arasında destek sağlanacak.