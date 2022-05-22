Hayat Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybedenlere nefret kustular
AKTÜEL

Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybedenlere nefret kustular

AK Parti'nin Adana'daki gençlik şöleninden dönen yolcu otobüsü kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti. Vefat eden gençler hakkında insanlık dışı ifadeler kullanan sosyal medya kullanıcıları 'bu kadarına da pes' dedirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybedenlere nefret kustular
Hayatını kaybedenlerle ilgili paylaşımlar 'pes' dedirtti.

Adana'da AK Parti'nin düzenlediği gençlik şöleninden dönen öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Türkiye'yi yasa boğan kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasetçi ve partiden taziye mesajları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana’da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya’ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaza sonrasında bazı sosyal medya kullanıcıları, hayatını kaybeden gençlerle ilgili insanlık dışı yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç kişi öldü 41 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 19
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Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
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Kazada, üç kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
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Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
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Title
Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç kişi öldü 41 kişi yaralandı
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
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