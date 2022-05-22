Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybedenlere nefret kustular

Adana'da AK Parti'nin düzenlediği gençlik şöleninden dönen öğrencileri taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Türkiye'yi yasa boğan kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasetçi ve partiden taziye mesajları yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana’da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya’ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
GÜNDEM
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Kaza sonrasında bazı sosyal medya kullanıcıları, hayatını kaybeden gençlerle ilgili insanlık dışı yorumlarda bulundu.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
FOTOĞRAF 19
Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kazada, üç kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç kişi öldü 41 kişi yaralandı
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.