Geri dönüşüm temalı Döngü sergisi açıldı

Geri dönüşüm malzemelerinden tasarlanan “Döngü” adlı sergi sanatseverlere kapılarını açtı. Sergide atık ve geri dönüşüm malzemelerinden oluşan yaklaşık 40 eser yer alıyor. Ressam Deniz Say’ın çalışmalarının sergilendiği Döngü’yü sanatçı şu sözlerle anlattı:
- “10 senedir bunun üzerine çalışıyorum. Eserlerin üzerinde kullanılan malzemelerin hepsi atık malzemelerden oluşuyor. Bizler, birçok malzemeyi aslında işlevini tamamlamadan çöpe atıyoruz. Oysaki onlar hala değerli. Ben bunu bir şekilde çevreci yaklaşımla göstermek istiyorum. Bu sergide 2 senedir üzerinde çalıştığım yaklaşık 40 adet eser var.”