Gezici Memet Ali Alabora: Artık İstanbullu değil Gallerliyim

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanan oyuncu ve tiyatrocu Memet Ali Alabora, 7 yıl önce Galler'e yerleşti.

"18 saat çalışıyorum"

Alabora, 7 yıldır yurt dışında geçirdiği süre boyunca birçok kez Türkiye'ye dönmek istediğini ancak riskli gördüğü için dönemediğini, Galler’de yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalıştığını söyledi.

GÜNDEM Gezi Parkı davasında ara karar: Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

GÜNDEM Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı: Aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

"Artık buralı oldum"

Kedisini hep İstanbullu olarak tanımladığını belirten oyuncu, "Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Cardiffliyim, Gallerliyim. Buranın kültür, siyasi ve sosyal hayatı içerisinde var olan ve etkisini olan biriyim. İstanbullu ve Türkiyeli olduğum kadar buralı da hissediyorum hatta şu an daha çok hissediyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Kavala yazdı Alabora oynadı