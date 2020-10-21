Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Gezici Memet Ali Alabora Artık İstanbullu değil Gallerliyim
AKTÜEL

Gezici Memet Ali Alabora: Artık İstanbullu değil Gallerliyim

Gezi Parkı eylemlerinde en ön safta provokasyon yapan ve yargılanan Memet Ali Alabora, yedi yıl önce firar ederek başka bir ülkeye yerleşmişti. Türkiye’den ayrılışını anlatan Alabora, yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalıştığını söyledi. Kendisini hep İstanbullu olarak görmesine rağmen aradan geçen 7 yılda birçok şeyin değiştiğini belirten Alabora, "Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Gallerliyim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Memet Ali Alabora
Memet Ali Alabora

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanan oyuncu ve tiyatrocu Memet Ali Alabora, 7 yıl önce Galler'e yerleşti.

"18 saat çalışıyorum"

Alabora, 7 yıldır yurt dışında geçirdiği süre boyunca birçok kez Türkiye'ye dönmek istediğini ancak riskli gördüğü için dönemediğini, Galler’de yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalıştığını söyledi.

Gezi Parkı davasında ara karar: Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi
GÜNDEM
Gezi Parkı davasında ara karar: Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı: Aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEM
Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı: Aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

"Artık buralı oldum"

Kedisini hep İstanbullu olarak tanımladığını belirten oyuncu, "Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Şimdi aynı zamanda bir Cardiffliyim, Gallerliyim. Buranın kültür, siyasi ve sosyal hayatı içerisinde var olan ve etkisini olan biriyim. İstanbullu ve Türkiyeli olduğum kadar buralı da hissediyorum hatta şu an daha çok hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kavala yazdı Alabora oynadı
GÜNDEM
Kavala yazdı Alabora oynadı

Avrupalılarla gizli toplantılar yapmış
GÜNDEM
Avrupalılarla gizli toplantılar yapmış
Abone Ol Google News
Alpagu rüzgarı esecek

Alpagu rüzgarı esecek

'Kamikaze drone'ların etki alanı genişliyor.
112 tonaltın için savaşıyor

112 ton
altın için savaşıyor

​Rus şirket bölgeye silah ve paralı asker yığıyor.
CHP Kılıçdaroğlunun fotoğrafını Muharrem İnceyi kırparak paylaştı

​'Türkiye'nin desteğini alarak bugünlere geldik.'
Elimizde deliller var

Elimizde deliller var

Ermenistan teröristleri orduya dahil etmeye başladı.
Skandal sözler

Skandal sözler

​Fransız bakan İslam dünyasını ayağa kaldıracak.
Kimyasal alarm!

Kimyasal alarm!

Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül bulundu.
Havada da<br>göz açtırmıyor

Havada da
göz açtırmıyor

​Bir insansız hava aracını daha düşürdü.
Dünyaya<br>umut veriyoruz

Dünyaya
umut veriyoruz

​Erdoğan, darbe heveslilerinin son çırpınışları olduğunu vurguladı.
Zengilan kurtarıldı

Zengilan kurtarıldı

​Hocavend'in Veng köyünün ismi Çınarlı olarak değiştirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.