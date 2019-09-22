Hayat Giresunda kar gözüktü
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Giresun'da kar gözüktü

Dünya çapında ormanları, yeşil bitki örtüsü ile ünlü olan Karadeniz bölgesinin meşhur yaylarından Giresun Kümbet Yaylası'nda mevsimin ilk karı yağdı. Birun Kümbet Dağ Evi'nin de bulunduğu yaylada kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresun Kümbet Yaylası
Giresun Kümbet Yaylası

Türkiye'nin en temiz havasına sahip illeri arasında bulunan Giresun, yayla turizmiyle her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. Turistlerin Giresun'da dikkatini en fazla çeken yer ise yayla turizminin en nadide merkezlerinden biri olan Birun Kümbet Dağ Evi bulunuyor.

1850 metre rakıma sahip muhteşem yaylada bulunan Birun Kümbet Dağ Evi tesisleri, misafirlerine eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor.

Birun Kümbet Dağ Evi Tesisleri
  • Doğa ile iç içe olan tamamen ahşap detaylarla hazırlanmış bungalov konaklama alanlarıyla huzur dolu bir tatil keyfi sunan Birun Kümbet Dağ Evi, kışa özel fırsatlarıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kümbet Yaylası'nda kış tatili
FOTOĞRAF 14
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Burası, Doğu Karadeniz'in en meşhur turizm merkezi olan Kümbet Yaylası'nda yer alan Birûn Kümbet Dağ Evi.
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1850 metre rakıma sahip muhteşem yaylada bulunan Birun Kümbet Dağ Evi tesisleri, misafirlerine eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor.
Title
Doğa ile iç içe olan tamamen ahşap detaylarla hazırlanmış bungalov konaklama alanlarıyla huzur dolu bir tatil keyfi sunan Birun Kümbet Dağ Evi, kışa özel fırsatlarıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Title
Doğayla iç içe ve unutulmayacak bir tatil için Birun Kümbet Dağ Evi, doğru bir tercih. İletişim: +90 454 386 61 11 (+90 454 386 62 13)
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Giresun’un Dereli ilçesine 65 km uzaklıkta ve 1850 rakımda bulunan Kümbet yaylasındaki dağ evleri doğayla iç içe bir yaşam imkanı sunuyor. İletişim: +90 454 386 61 11 (+90 454 386 62 13)
Title
Bahar aylarında rengarenk kır çiçekleri ve dağ çayırları ile kaplı olan Kümbet yaylası kışın da bir hayli huzur verici beyaz örtüsüyle misafirlerini bekliyor. İletişim: +90 454 386 61 11 (+90 454 386 62 13)
Title
Bahar aylarında rengarenk kır çiçekleri ve dağ çayırları ile kaplı olan Kümbet yaylası kışın da bir hayli huzur verici beyaz örtüsüyle misafirlerini bekliyor. İletişim: +90 454 386 61 11 (+90 454 386 62 13)
Title
Bahar aylarında rengarenk kır çiçekleri ve dağ çayırları ile kaplı olan Kümbet yaylası kışın da bir hayli huzur verici beyaz örtüsüyle misafirlerini bekliyor. İletişim: +90 454 386 61 11 (+90 454 386 62 13)
Title
Bahar aylarında rengarenk kır çiçekleri ve dağ çayırları ile kaplı olan Kümbet yaylası kışın da bir hayli huzur verici beyaz örtüsüyle misafirlerini bekliyor. İletişim: +90 454 386 61 11 (+90 454 386 62 13)
Title
Bahar aylarında rengarenk kır çiçekleri ve dağ çayırları ile kaplı olan Kümbet yaylası kışın da bir hayli huzur verici beyaz örtüsüyle misafirlerini bekliyor. İletişim: +90 454 386 61 11 (+90 454 386 62 13)
Title
Bahar aylarında rengarenk kır çiçekleri ve dağ çayırları ile kaplı olan Kümbet yaylası kışın da bir hayli huzur verici beyaz örtüsüyle misafirlerini bekliyor. İletişim: +90 454 386 61 11 (+90 454 386 62 13)
Title
Bahar aylarında rengarenk kır çiçekleri ve dağ çayırları ile kaplı olan Kümbet yaylası kışın da bir hayli huzur verici beyaz örtüsüyle misafirlerini bekliyor. İletişim: +90 454 386 61 11 (+90 454 386 62 13)
Title
Bahar aylarında rengarenk kır çiçekleri ve dağ çayırları ile kaplı olan Kümbet yaylası kışın da bir hayli huzur verici beyaz örtüsüyle misafirlerini bekliyor. İletişim: +90 454 386 61 11 (+90 454 386 62 13)
Title
Bahar aylarında rengarenk kır çiçekleri ve dağ çayırları ile kaplı olan Kümbet yaylası kışın da bir hayli huzur verici beyaz örtüsüyle misafirlerini bekliyor. İletişim: +90 454 386 61 11 (+90 454 386 62 13)
Kümbet Yaylası'nda kış tatili
Türkiye'nin en temiz havasına sahip illerinden biri olan Giresun yayla turizminde de oldukça iddialı bir şehrimiz.

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