Giresun'da kar gözüktü

Türkiye'nin en temiz havasına sahip illeri arasında bulunan Giresun, yayla turizmiyle her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor. Turistlerin Giresun'da dikkatini en fazla çeken yer ise yayla turizminin en nadide merkezlerinden biri olan Birun Kümbet Dağ Evi bulunuyor.

1850 metre rakıma sahip muhteşem yaylada bulunan Birun Kümbet Dağ Evi tesisleri, misafirlerine eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor.

Birun Kümbet Dağ Evi Tesisleri

Doğa ile iç içe olan tamamen ahşap detaylarla hazırlanmış bungalov konaklama alanlarıyla huzur dolu bir tatil keyfi sunan Birun Kümbet Dağ Evi, kışa özel fırsatlarıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.